據共同社2日報導，日本自民黨總裁岸田文雄2日就被指名為首相後的組建內閣事宜，決定新設負責經濟安全保障事務的閣僚職位。這是應對美中對立等國際秩序變化的措施。他還將考慮任命負責該事務的首相助理。

經濟安保是指保護國家和國民免受威脅的安全保障中的經濟側面。隨著美中科技競爭加劇，經濟安保政策受到重視，日本政府正在著手研究中長期戰略。

閣僚人事安排方面，《每日新聞》2日報導說，現任防衛大臣岸信夫及文部科學大臣萩生田光一將留任。共同社則指萩生田光一的職位有待今後協調。岸信夫及萩生田光一屬於自民黨的細田派，該派系與前首相安倍晉三關係密切。

岸田將在4日召集的臨時國會上被指名為首相，之後立即著手組閣，經過在皇宮舉行的首相任命儀式和閣僚認證儀式後，新內閣將正式啟動。在野立憲民主黨1日同意臨時國會本月14日完結，若岸田同日宣布解散眾議院，大選競選期將於本月26日或11月2日開始，投票日則定於11月7日或14日。