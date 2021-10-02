金鐘56／澎恰恰台下睡覺？鏡頭一轉他閉眼晃頭全放送

第56屆電視金鐘獎頒獎典禮進行中，早前才因欠債失聯鬧上媒體版面的資深藝人澎恰恰，此次出席典禮又意外成亮點，被攝影師捕捉到在台下閉眼又微微點頭的畫面，引爆網友熱議「澎哥累了」、「澎恰恰是在睡覺嗎」、「澎哥變亮點」。

炎亞綸、Sandy與視網膜在台上脫口秀表演正精采，豈料鏡頭一轉，卻看到澎恰恰坐在台下閉眼畫面，令網友忍不住懷疑澎恰恰是不是太累睡著了？還戲稱澎恰恰睡著才是本屆典禮最大的亮點。

澎恰恰其實是在看手機。(取自廣播電視金鐘獎YouTube)

其實澎恰恰上一秒才被鏡頭拍到，在台下默默從胸前口袋拿出手機查看，所以澎恰恰並非睡著，只是因低頭看手機角度問題讓網友誤會了。65歲資深主持人澎恰恰本屆金鐘沒缺席，以《話山話水話玲瓏》入圍綜藝節目主持人獎，而這也是他生涯第12次入圍金鐘。

第56屆電視金鐘獎今(2日)晚間7點於國父紀念館舉行，典禮主持人找來網紅出身的視網膜獨挑大樑，星光大道紅毯主持人則由蔡尚樺與黃豪平擔任。而精采的表演節目更是每年金鐘的必看亮點，資深音樂創作人陳明章開場表演，視網膜、Sandy（吳姍儒）與炎亞綸演出脫口秀「這是綜藝新視代」，還找來實力派團體動力火車歌頌今年所有入圍的戲劇作品，包括《天橋上的魔術師》、、《我的婆婆怎麼那麼可愛》、《戒指流浪記》、《返校》、客家尋味劇場《女孩上場》等。