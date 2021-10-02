隨著疫苗接種率逐漸提升，雖然當前仍在新冠肺炎（COVID-19）疫情陰霾下，已有多國逐步宣布將開放國境。但各國認定的疫苗清單不同，若沒有妥善認定，或許一不小心就會「翻車」。英國近日修正的入境規定中，未認可「印度版AZ疫苗」Covishield，引來印度報復，宣布將強制隔離入境英國旅客，情況似乎一發不可收拾。

10-day quarantine for UK visitors: India imposes reciprocal restrictions for Co-Win certificate row

根據英國政府公告，自10月4日起，紅色旅遊名單之外的國家之旅客，只要在入境前14天完整接種疫苗，入境時可不需要提供陰性檢測證明，僅需出示疫苗接種證明，並做一次篩檢。可以免去10日隔離期。

英國認可入境可免去10日隔離的疫苗品牌清單，僅有阿斯特捷利康（AstraZeneca，AZ）、嬌生（Johnson & Johnson）、輝瑞/BNT（Pfizer-BioNTech）以及莫德納（Moderna）疫苗4款。並沒有認可由印度血清研究所（Serum Institute of India）自製，採用跟AZ疫苗類似技術，也被稱之為「印度版AZ疫苗」的Covishield疫苗。對此，印度外交部秘書長（Harsh Vardhan Shringla）認為英國此舉是歧視，若英國不重新考慮，將會對他們祭出報復性措施。

印度的外交官員表示，因為英國先前認可的疫苗清單，沒有Covishield疫苗，自10月4日起，凡自英國入境的旅客，無論接種疫苗的情況如何，都要出示起飛前72小時的陰性檢測證明，入境後在進行第二次檢測，第八天進行第三次檢測，並且會強制居家隔離10天。

印度版AZ疫苗起初不在英國開放可免10日隔離的疫苗認可清單內，對此印度採取報復性回應，10/4起凡英國旅客入境英國一率都得隔離10天，採檢三次，相當嚴格。（圖／美聯社）

面對印度方面的強硬態度，英國已在22日宣布修改公告，將Covishield疫苗、歐盟生產的AZ疫苗「Vaxzevria」，以及日本武田製藥生產的莫德納疫苗，都納入認可清單。但善事釋出後，還沒有收到印度方面改變政策的回應。

針對先前英國沒有認可部分國家的疫苗接種證明，《半島電視台》電視台認為可能會讓一些民眾在思考是否要接種疫苗時，更猶豫不決。

根據印度方面的規定，該國已授權三款疫苗可供民眾施打。包含Covishield、印度巴拉特生技（Bharat Biotech）生產的 COVAXIN 疫苗，以及俄羅斯國產疫苗Sputnik V。據了解，印度民眾大多接種的是Covishield疫苗。