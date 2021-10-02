經過安泰醫院9天的搶救，該偵查佐於今晚8點宣告不治，親屬與同仁悲痛不捨。（資料照）

經過安泰醫院9天的搶救，該偵查佐於今晚8點宣告不治，親屬與同仁悲痛不捨。（資料照）

高市林園分局偵查隊陳姓偵查佐9月24日和小隊長在辦公室飲酒後，清晨酒後駕車在東港自撞安全島性命垂危，送醫抽血換算酒測值高達1.08毫克，事發後分局從上到下9人遭懲處；新婚的陳姓偵查佐因腦幹出血，昏迷指數3，經醫院搶救9天後，於10月2日晚間宣告不治！

24日清晨近5時許，林園分局26歲的陳姓偵查佐在屏東東港鎮沿海路、東新路口自撞安全島，車頭全毀，陳被救出送醫，因腦幹出血、昏迷指數3，性命垂危，院方抽血換算酒測值高達1.08毫克，屏東警方當下依規定通報高市警局。

警方事後調查，發現陳姓偵查佐當天凌晨2時下勤，竟和陳姓小隊長在辦公室飲酒至凌晨4點多離開分局後，即酒駕自撞肇事；分局追究相關幹部考監責任，當事人和陪喝的陳姓小隊長各記過1次，拔掉刑警牌，改調六龜分局的行政警察並從嚴列管。

此外，陳姓偵查佐的直屬潘姓小隊長記過2次，原本當天上午辦離差調刑大偵查隊長的吳姓隊長遭記過2次，事後遭連坐懲處，改掉刑大內勤；副分局長、副隊長和督察組等幹部也受連帶責任；分局長洪振順因到職才2周，雖可獲免責，但也自請處分。

林園分局表示，陳姓偵查佐2018年警專畢業，今年6月調至林園偵查隊服務，陳男剛新婚，尚未育有兒女，平常工作表現正常，非酒駕列管對象；意外發生後，陳的家屬守在加護病房外等待奇蹟，家屬不放棄任何希望、不同意器捐，新婚妻子曾說就算是丈夫變成植物人也會照顧一輩子；豈料，陳因傷重，經搶救9天後仍宣告不治；林園分局深表遺憾，並表示將協助家屬處理後事。