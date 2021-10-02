有亞馬遜和福特兩大金主背後撐腰的電動車新創公司Rivian Automotive，不僅搶在特斯拉、通用等大廠前頭首推電動皮卡，1日還提出IPO（首次公開募股）申請，選在那斯達克證交所上市，代號為「RIVN」。

Rivian提交的文件顯示，今年上半營收掛零，淨損9.94億美元，去年淨損10.2億美元。

Rivian坦承公司尚在發展階段，今年9月才要開始量產及交車，至今尚無實質收入。但這家電動車界菜鳥卻跑在特斯拉、通用、福特等老大哥前頭，讓旗下電動皮卡R1T搶先上市，Rivian還計畫12月推出7人座休旅車R1S。

根據Rivian遞交的文件，該公司目前在加州、伊利諾州、華盛頓州及紐約州設有6家服務中心，並選定20個據點增設服務中心。此外還有11輛行動服務車，隨時開到顧客家中做進一步維修。

該公司在七個州設有24座「Rivian冒險網路」（Rivian Adventure Network）直流電快充站，並在30州部署145座Rivian Waypoints 充電站。Rivian執行長史卡林格（RJ Scaringe）2009年創辦Rivian，總部設在加州爾灣（Irvine），截至6月底員工數6274人，該公司在伊利諾州諾默爾（Normal）有間汽車組裝廠。

電商龍頭亞馬遜與福特汽車相中Rivian的潛力大力投資，雙雙持股逾5％。亞馬遜全球企業暨業務發展資深副總裁克拉維克（Peter Krawiec），是Rivian董事會成員。

在可預見的將來，Rivian的商用車業務對亞馬遜依賴甚深。Rivian透露，亞馬遜擁有至少4年的Rivian電動貨車獨家採購權，以及4年後的首次拒絕權。