吸引近60位選手熱情參賽。(台中市政府提供)

「2021全國運動攀登錦標賽」，2、3日在Dapro室內攀岩場館登場，吸引近60位選手熱情參賽，運動局長李昱叡也到場為選手加油打氣，他表示，此賽事同時為累積2022年亞洲運動會國手積分重要賽事，期勉選手發揮實力，向成為國手的目標更邁進一步，也希望透過比賽提升台中攀岩運動風氣。

運動局說，比賽分為速度賽及先鋒賽兩種方式，速度賽的攀登賽道以A、B相同賽道各攀爬一次，以最快完成攀爬時間計分；先鋒賽的攀登賽道上，路線長度最少15公尺，在規定時間內完成賽道路線為完攀，可得滿分，或以最後觸及的最高處岩塊為計分點。攀岩運動已納入奧運競賽運動，有助培養面對解決問題的能力，突破對於高度及特定攀岩動作的恐懼。

全國運動攀登錦標賽由市府運動局與中華民國山岳協會合作舉辦，活動配合中央流行疫情指揮中心防疫規範，參加人員全程配戴口罩、量體溫、手部消毒、實聯制等防疫措施，同時為保障選手及民眾的健康，活動只開放選手及一位隨行人員入場，不開放民眾觀賽。

運動局指出，市府持續推動攀岩運動向下扎根，積極支持攀岩運動發展，今年12月將舉辦2021全國抱石運動攀登錦標賽，讓選手參與不同的攀岩競賽方式，更多賽事資訊可至中華民國山岳協會粉絲專頁查詢。