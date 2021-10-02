退輔會主委馮世寬。（姚志平攝）

退輔會主委馮世寬在立法院答詢民進黨立委蔡適應時表示，「蔣公救國救民、光復台灣，如果當年沒有蔣公打古寧頭戰役，會有今天的台灣嗎？」資深媒體人唐湘龍大讚，中華民國軍人該有的氣節，在馮世寬身上看到！他也痛批，台灣最大政治亂源就是民進黨「認賊作父在先，忘恩負義在後」！而民進黨最常問的問題，就是用設定好的框架逼人就範，這種陳述方式最令人討厭。

立法院外交國防委員會9月30日邀請馮世寬進行業務報告並備詢。民進黨立委蔡適應質詢，「你認為《促轉條例》通過不對囉？」馮世寬說：「我認為不對。」蔡適應追著問，你支不支持白色恐怖？你支不支持228事件？你支不支持終身制的總統嗎？馮世寬回應都不支持。蔡適應說，蔣介石擔任總統任內，這些都發生過。

國民黨立委吳斯懷則詢問馮世寬是否認同促轉會提出的中正紀念堂轉型方案？馮世寬表示，「我的上一輩都敬重蔣中正，要說他不好，應讓子孫來說，但你沒資格拆掉它，因為蔣公救國救民、光復台灣，如果當年沒有蔣公打古寧頭戰役，會有今天的台灣嗎？」

唐湘龍昨（1）日在《觀點》直播中表示，他看到馮世寬的回答，很想拍手，中華民國軍人該有的氣節，在馮世寬身上看到，因為馮世寬說的是事實。

唐湘龍也指出，民進黨最常問的問題，就是用設定好的框架逼人就範，例如支持蔣中正就是支持白色恐怖，唐湘龍認為這種陳述方式最令人討厭。

唐湘龍提到，當時也是麥卡錫主義最盛行時代，美國也有很多白色恐怖，但在台灣卻被當成是政治市場的廉價消費品，一而再再而三捲起千堆雪。

他推測，現在離選舉剩一兩年時間，因為其他議題焦頭爛額，所以民進黨又要開始搞意識形態，又要開始興奮喊拆蔣中正銅像。

唐湘龍痛批，台灣最大的政治亂源，就是民進黨「認賊作父在先，忘恩負義在後」，把蔣中正、國民黨戰後對台灣70年的貢獻都丟到垃圾桶，包括護國神山台積電。