中信兄弟王牌投手德保拉2日面對味全龍持續展現壓制力，他主投8局僅丟1分非自責分，退場時球隊以2比1領先，但終結者李振昌救援失敗，讓他到手的第14勝飛走，龍隊10局上靠著張祐銘三壘安打開啟攻勢，最終以3比2逆轉，奪下2連勝。

今天之前兄弟是延長賽之王，7場延長賽拿下4勝3和，但10局上換上吳俊偉，他在1出局後被張祐銘敲出三壘安打，李凱威再補上超前安，下半局靠著廖任磊成功守成，奪下生涯首個救援繩功，也打破兄弟延長賽不敗神話。

開啟龍隊攻勢的張祐銘是龍隊2019年第19指名的選手，總教練葉君璋認為張祐銘是「很特別的選手」，「當初看他是很一般的選手，但他打球的態度、專注度、抗壓力比我們想像中的好很多，也比很多選手都好，是可以期待的選手，今天他能有這麼多機會也是他一步一步努力來的。」

畢業於開南大學的張祐銘，過去三級棒球時期並沒有太多的顯赫資歷，但他靠著自己的努力爭取到一軍出賽機會，今天生涯首支三壘安打也讓他首度獲選單場MVP。

「教練給我很多機會，我更要珍惜每次機會，每個打席都要很專注。」張祐銘自知名氣、資質比不上其他選手，但他不想太多，「把我該做的公做做好，自然就會有好事發生。」從吳俊偉手中鎖定變速球敲安，就是他一路觀察下來的結果，「有特別注意他的變化球，前一球變速球揮空，知道他不會輕易投直球，就繼續鎖定這顆，收到不錯的效果。」