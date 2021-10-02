除了威力彩、大樂透等公益彩券之外，不少人更偏好能夠即時兌獎的刮刮樂，不過，購買刮刮樂前小心別被話術了！一位民眾因聽信彩券行老闆娘1句話，購買了10張刮刮樂，不料卻全數「槓龜」。內行直指，他已經中了彩券行的暗黑話術，引起熱議。

原PO在臉書社團「我愛刮刮樂~刮卡做公益」表示，日前到公廟拜拜後，順便向路邊小攤買了兩張刮刮樂，花200元刮中1500元；在家裡對面彩券行買一張刮刮樂，又中了2100元。

然而，後來原PO到另一間店買不同款的500元刮刮樂時，彩券行老闆娘對他說「大獎都還沒出來喔，可以拚看看一次買。」於是他一口氣把架上剩下的10張刮刮樂都買走，沒想到換來的卻是10張全部槓龜，連100元都沒有，讓原PO直呼「超扯！」

貼文一出，還釣出其他苦主分享，「每次去買500元刮刮樂，攤位老闆也是說每本都有5千，這本剩下4張還沒有人刮中5千，傻傻的都買結果100元也沒有」。

對此，內行則透露，「每個為了要賺你錢的都會說大獎還沒出來」、「如果同一本500元的剩10張，那表示5千元獎項已經被刮走了！只有老闆知道的秘密」、「其實剩10張，如果5000元還沒出，老闆會自己刮啦。提早中，賺到第10張中，沒輸贏，只有客人會被騙」。網友提醒，「菜尾不一定是甜的，要撿菜尾心臟要夠大顆；中獎率期望值可能低於台彩公佈」。