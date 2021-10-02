味全龍隊廖任磊經過1個月的二軍調整，1日重回一軍行列，2日在與10局登板救援，用14球解決3名中信兄弟打者，助隊鎖住3比2領先，奪下生涯首個救援成功。

廖任磊之前控球不佳在9月1日被降下二軍調整，直到昨天才回到一軍行列，今天在10局下球隊1分領先時上場「關門」，先三振後再接連讓打者敲滾地球出局。

總教練葉君璋表示，之前在一軍時就已經有幫助廖任磊進行調整，但在一軍有戰績壓力，邊調整是滿辛苦的事，因此讓他下二軍專心做調整，「今天看得出來他有點緊張，因為一定有壓力，希望之後他能在有壓力的情況下很自然地去表現，這是我們想要看到的。」

相隔1個月再度站上一軍戰場，廖任磊坦言有些緊張，自己必須要更掌握節奏去面對打者。廖任磊自認目前僅調整到50分，還必須要繼續訓練，「努力了一陣子，今天有好成績也更相信這段時間的訓練。」

廖任磊認為最重要的是讓打者願意出棒，不用擔心好球帶的運提，「重要的是要讓他們有慾望想攻擊，之前控球偏差後塞邊邊角角，主審可能不一定會撿，但現在如果穩定性更好，也可能騙到好球。」對於收穫生涯首個救援成功，廖任磊並不在意，他說：「球隊有贏就好。」