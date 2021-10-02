曾國城以《一字千金—鬥字英雄會》一舉奪下「益智及實境節目主持人獎」。（三立電視提供）

第56屆金鐘獎2日在國父紀念館盛大舉行，「益智及實境節目主持人獎」、「益智及實境節目獎」分別由曾國城以《一字千金—鬥字英雄會》及《全明星運動會》奪下，曾國城感動表示主持該節目8年，首度拿下主持人獎，講感言時，興奮拿著金鐘獎盃，最後忍不住眼眶泛淚：「真的很爽！」

曾國城直言在等待獲獎這一刻，已經等太久了，並開心喊真的喜歡中文，「感謝在成長過程中每一個階段國文老師，文字是案頭山水，我喜歡用文字來感受文化的美好，這節目這個獎盼了很久」，他呼籲國語的文字、字音字形都要不斷的要往下扎根，千萬不要因為時代的變遷就不被重視，國文也不再是枯燥乏味的事情，曾國城笑說因為該節目從8年前開播，很多的孩子從學生看到出社會，節目會一直下去，讓大家知道國語文的好。

《全明星運動會》一口氣連奪下「益智及實境節目獎」、「節目創新獎」2項大獎，節目製作人特地感謝節目中的紅隊、藍隊、黑隊及觀眾粉絲，坦言在製作節目時，必須兼顧與大家的溝通相處、比賽受傷等難題，感謝所有幕前、幕後團員們的支持相伴，他預告《全明星運動會》演唱會將在11月27日於高雄巨蛋開唱，第三季將在12月5日正式播出，「請大家期待第三季，有不一樣的內容。」