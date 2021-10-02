Darren奪戲劇男配謝亡父，高舉獎座喊：爸我做到了。(三立電視提供)

邱凱偉（Darren）2日以《我的婆婆怎麼那麼可愛》，奪下金鐘獎戲劇節目男配角獎，他從鍾欣凌手中接下獎座第一句話是「天啊，我好餓啊。」接著發表感性得獎感言，他特別感謝家人：「我記得我爸過世那天我回屏東，我摸著他的手說『爸有一天我為你拿這個獎』」他高舉獎座說「爸，我做到了」，他也謝謝媽媽：「後天是她生日，生日快樂」。

Darren接著感謝太太還有剛出生的孩子，表示「爸爸會繼續努力的」，他說，這個獎不只是給他自己的，而是給《我的婆婆》所有幕後工作團隊，提醒大家「別忘了明年《我的婆婆2》還有電影版，還有《最佳利益2》。」

44歲的Darren，出道18年，他曾以組合「浪花兄弟」發片，之後跨足戲劇圈演出多部作品，不論是偶像劇、八點檔或台語劇各類型都有涉獵。他這次在《我的婆婆怎麼這麼可愛》中，完美詮釋俗辣又愚蠢的蘇家大哥蘇秉忠，讓觀眾看了恨得牙癢癢，他跳脫以往成形象，表演節奏巧妙，成功建立一個突出的喜劇角色。

Darren這次和劇中四弟楊銘威，一同以《我的婆婆怎麼那麼可愛》入圍男配角獎「手足相殘」，最後由他勝出。他上台領獎前不僅和楊銘威擁抱，還激動親吻楊銘威，可見兩人好交情。