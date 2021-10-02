薛仕凌《生生世世》奪視帝！《做工》拿迷你男配雙料得獎！

第56屆金鐘獎在1個月前揭曉入圍名單後，儘管是金鐘戲劇小年，但許多作品都以高質感獲得觀眾青睞，有高討論度，其中本屆金鐘視帝入圍者都是第一次角逐，因此誰拿獲獎讓外界引頸期盼；薛仕凌才以《做工的人》奪下金鐘56迷你劇集男配角獎，又在強敵環繞下以《生生世世》榮登戲劇節目男主角獎，眼眶泛淚上台領獎，感謝評審和家人，在紅毯上更表示會將獎金都捐出。

薛仕凌在《生生世世》中完美權勢被時代壓抑的同性戀者，把面臨各種阻礙表現得十分真實，突破過去外界對他是嘻哈團體大嘴巴饒舌歌手的形象；在轉型成演員後，苦熬多年終於在今年大放異彩，以《做工的人》奪下金鐘56迷你劇集男配角獎和靠著《生生世世》登上金鐘56戲劇節目男主角獎。

再次得獎上台領獎時，薛仕凌說相同的感言就不重新說一遍，但再次感謝評審和工作團隊們，更不忘感謝每一個遇到的幕前幕後人員，並想把獎項獻給他們，也感謝大家一直以來的支持，承諾一定會繼續努力加油。

在當歌手的時期，薛仕凌就曾以團體大嘴巴拿下兩座金曲獎，如今在跨足戲劇圈10年終於一舉拿下兩座金鐘獎，堪稱轉型大成功；而薛仕凌演技獲肯定也欣慰地說，「追尋你自己真正喜歡做的事，努力把它做到最好，這樣就好了。從一開始到現在都這樣覺得，以後也不會變」。

金鐘56今年的戲劇節目獎入圍的有《天橋上的魔術師》、《我的婆婆怎麼那麼可愛》、《客家尋味劇場-女孩上場》、《黑喵知情》和《飄洋過海來愛你》等，每一部話題度都超高，也都是獲獎熱門。

而典禮中有三段表演節目，分別由陳明章演唱，主持人視網膜搭檔Sandy吳姍儒、炎亞綸合作脫口秀，及動力火車要衣連串演唱10首國、台、客語電視主題曲，讓觀眾回憶看電視劇的感動。