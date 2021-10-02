金鐘56》鍾欣凌《我的婆婆》奪金鐘視后 淚謝：跟你們對戲是瘋狂又開心的事情

第56屆金鐘獎星光大道今（2日）在國父紀念館隆重舉行，獎項陸續揭曉，眾所矚目的女主角獎由鍾欣凌奪下，鍾欣凌在《我的婆婆怎麼那麼可愛》表演幾乎無懈可擊，勇奪金鐘視后，她上台難掩激動情緒，鍾欣凌哽咽感謝劇組「謝謝相信我」。

鍾欣凌上台時難掩情緒，她哽咽說：「謝謝天公伯、謝謝眾神明、謝謝文化部、謝謝評審、謝謝金鐘獎」，鍾欣凌忍淚感謝劇組「謝謝願意給我演員夢寐以求的角色，而且相信我」，她也向《我的婆婆》劇組的演員喊話：「跟你們對戲真的是一件瘋狂又爽快的事情」，鍾欣凌開心念事先準備的小鈔，並提到：「現在疫情慢慢穩定了，希望大家可以戴好口罩進劇場，等待大幕升起，讓我們可以開門上台演戲」，最後鍾欣凌感謝：「謝謝觀眾跟我們一起疼媳婦、罵兒子，謝謝所有的電視人，謝謝所有愛看電視的人」。

鍾欣凌擊敗孫可芳、孫淑媚、李維維、蔡嘉茵等勁敵，成功奪下金鐘視后，這也是她第三座金鐘獎座，鍾欣凌在《我的婆婆怎麼那麼可愛》大展演技，她階地氣的演出，精湛詮釋喜怒哀樂的情緒，果然不負眾望拿下金鐘視后的殊榮。