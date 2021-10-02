民進黨創黨35週年餐會9月28日在圓山飯店舉行，兼任民進黨主席的總統蔡英文表示，面對極端分化，民進黨責無旁貸，要促進溝通和和解。常在臉書評論時事的藥師林士峰反問蔡主席，為什麼會有「塔綠班」？就是因為民進黨的支持者容不下第二種聲音，並且動不動就出征。

蔡總統日前在民進黨創黨35週年餐會表示，面對境外威脅，台灣社會出現一些更極端、而且試圖分化社會的言論，這一代的民進黨責無旁貸，要繼續深化台灣民主，促進溝通和和解，要團結台灣社會、壯大台灣，「才能讓我們現在所有的一切繼續下去」。

林士峰2日在臉書貼文反問，蔡主席，妳知道為什麼會有「塔綠班」的說法？是因為民進黨的支持者容不下第二種聲音，並且動不動就出征，甚至還會貼標籤分化國內民眾，比如老是用4%仔等來稱呼非支持民進黨的族群。更可怕的是，每次有大批網軍帳號，被抓到四處反串製造言語衝突，藉此抹黑敵營支持者，還喜歡透過媒體斷章取義，再抹黑影射，利用名嘴、政論節目、政黨立場明確粉專製造國內敵人的，最大宗都支持你們民進黨的ㄟ。

林士峰接著表示，少說那些脫離現實的文青話，5月喊得大聲的同島一命，結果背後透過不實謠言抹黑敵對政黨，不覺得說的心虛、甚至不好意思嗎？

網友回應說，「就是因為說了不會心虛，才可以一說再說。」、「其實他是說給民x黨內部聽的..我終於看懂了。」、「塔綠班整天做賊喊抓賊。」