一年一度的德國電影獎(German Film Awards)2日凌晨於柏林舉行。日前甫被派代表德國角逐明年奧斯卡「最佳國際電影」的機器人悲喜愛情電影《我是你的完美男友》(Im Your Man),在德國影藝學院2100名員會支持下,一舉榮獲最佳影片「金蘿拉獎」。

該片同時還同時與勇奪最佳導演、編劇以及最佳女主角等四座大獎,成為本屆最大贏家。「德國電影獎」是德國電影界的最高榮譽,創立於1951年,其獎金高達300萬歐元(約9660萬台幣),也創德國所有文化獎金之冠。

2021德國電影獎頒獎典禮今晨恢復實體進行,1200名觀眾盛裝「群聚」,一掃去年線上頒獎的冷清,場面十分熱鬧。該獎今年女力大獲全勝,不僅最佳影片金蘿拉獎得主《我是你的完美男友》製片麗莎布魯門伯格(Lisa Blumenberg)與導演瑪麗亞施拉德(Maria Schrader)連番上台領獎,女主角瑪倫艾格特(Maren Eggert)也繼勇奪本屆柏林影展第一座「最佳主演獎」後,再下一城榮登影后。

蒙古裔德籍導演琵亞芭蘇倫戴娃(Byambasuren Davaa)以新作《在世界看見山谷》(Veins of the World),奪下最佳兒童電影大獎。而最佳紀錄片則由《巴赫曼先生和他的學生》(Mr. Bachmann and His Class)女導演瑪莉亞史培特(Maria Speth)奪下,她年初也憑該片勇奪柏林影展評審團獎銀熊獎。

最佳影片金蘿拉獎的電影《我是你的完美男友》,改編自德國女作家艾瑪布拉斯拉夫斯基(Emma Braslavsky)的知名小說。新科影后瑪倫艾格特出席領獎,並從「德國最帥影帝」佛洛里昂大衛費茲(Florian David Fitz)手中接獲獎項,她最近因疫情無法去紐約拍戲,但她幽默表示「最想待在柏林」。提名男主角的丹史蒂文斯最後雖未獲獎,卻大獲觀眾讚賞是「最誘人的夢幻款」。