《全球大視野》

美國新任空軍部長肯達爾日前揚言，要以「超前技術」讓中國大陸「感到恐懼」。大陸空軍副司令員王偉則在第13屆中國航展新聞發布會上回嗆：「只要你不害怕，就讓我們到雲端相見吧！」被問到殲-16D會是大陸殲-20外會讓美軍忌憚的戰機嗎？國際事務專家賴岳謙表示，殲-16D可為其他機種做掃除障礙、掩護工作，甚至摧毀雷達系統，目前殲-16D已經量產2百多架。

賴岳謙2日在中天新聞《全球大視野》節目中表示，殲-16D是專用的電戰機，飛得非常快，它有蘇30的影子，也是殲-11的提升版，本身飛行速度為2馬赫，在空中的續航力也很長。搭配其他戰機飛行時，殲-16D可為其他機種做掃除障礙、以及作掩護，甚至可摧毀雷達系統。

賴岳謙接著表示，殲-16D跟美國咆哮者戰機一樣，咆哮者曾擊敗過F-22，F-22最大的性能是隱身，也就是雷達的截面很小，對方在雷達看不清楚它，是它最大的優勢。但是問題就在於，萬一F-22被看到了，再加上咆哮者飛得很快，可以飛到2馬赫，就可以突破對它的攻擊，因此在這樣的一個纏鬥中，這一款戰機是有效的。

賴岳謙指出，F-22被發現有問題，目前停產了，第一個是貴到不行；第二個是沒有想像中那麼好。相對的，殲-16D已經量產2百多架，已經是大陸主力戰機之一。如果對台海之間要以空戰來講，台灣不是一直吹噓我們整個島都是飛彈嗎？可是如果再經過幾波攻擊，雷達若全部被摧毀，恐有飛彈也沒有用。