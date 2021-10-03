2001年，當時上網連線還以電話撥接主，ADSL、MODEM才剛普及，北市卻發生1起驚悚的箱屍案件。20歲的大三學生全身赤裸死亡多時，被塞進1個旅行箱中，檢警調查發現，背後牽扯「網路」和「同志」兩個複雜的世界，當年網路偵查技術仍在草創，同志更是充滿禁忌的群體，檢警在團團迷霧中不斷碰壁，最後抽絲剝繭才得偵破此案，「窒息式性愛」一詞也引發熱議。

2001年2月6日上午，北市羅斯福路六段某宮廟的草叢旁，有1個旅行箱已被棄置2、3天，廟裡1名林姓義工覺得奇怪，忍不住打開查看，赫然發現1名全裸的男屍蜷曲其中，臉部還被1條內褲蓋住，嚇得義工連忙報警。

檢警火速成立「0206專案」，透過失蹤人口協尋系統，查出死者是台北大學三年級林姓學生，經聯繫焦急的家屬指認後，林母難過地告訴警方，同年2月3日晚間，兒子說和同學約在西門町，但就再也沒回來。

驗屍發現，林的死因是窒息缺氧，他的口鼻處有貼過膠布、然後再撕下的痕跡，從耳垂到後頸則疑被繩子綁過，此外，因肛門有輕微撕裂傷，加上採得不同人的體液，推斷死者曾發生過性行為。

這是檢警遇到的第一個難題：「同志」，2001年的風氣不似如今開放，同志團體多半隱密、見不得光，許多同志都在親友前，努力表現「正常」，聚會也經常偷偷摸摸、諱莫如深，出櫃在那個年代更可說是天方夜譚。

當年的台北市也沒有那麼多監器視，林姓大學生3日和誰碰面？為何又被運到文山區？他特殊的交友狀況，親友也根本不清楚，專案人員就像大海撈針，只能先查扣他的電腦做全面分析。

檢警調查發現，林和同志聊天、聯絡，都不用自己的資料註冊，而是向圈內朋友商借帳號，這在當年也很常見，目的就是不被熟人發現、被肉搜，但也增加了辦案的難度。

而為多了解這個圈子，當年專案人員甚至註新冊帳號，到各大同志聊天室去打探消息，但常因為講的不是「行話」，三兩下就被拆穿、踢除，網路是他們遇到的第二個難題。

就在案情膠著之際，檢警幾乎土法煉鋼，將死者500多封電郵全數清查，從中過濾、找出30多個寄件對象的身分，終於為案情帶來一絲曙光。

※作者簡介:「社會老大」是一群資深的媒體記者，經歷許多社會事件、司法新聞採訪，看盡人間繁華，透過「社會9點檔」，帶領新舊閱聽人，回顧當年新聞事件，引以為鑑。