9月21日，英國政府發行規模達100億英鎊（約新台幣3800億）的首支綠色國債（Green Gilt），竟吸引超過1000億英鎊（約新台幣3.8兆）認購。這不只打破義大利3月所發行的85億歐元（約新台幣2760億）綠債紀錄，也創下英國政府債券銷售新高。

「10倍」超額認購，其實相當於滴滴出行被北京打壓前，在美IPO（首次公開募股）的「風光盛況」。當時，它備受市場追捧，同樣獲得10倍超額認購，取得逾400億美元（約新台幣1.1兆）訂單，大幅高過原先40億美元（約新台幣1100億）目標。

2023年綠債發行額將突破1兆美元，政府用綠債籌集資金

《金融時報》報導，氣候危機迫在眉睫，英國7月公布《英國政府綠色金融框架》，計畫今年（2021）發行約150億英鎊綠色國債，籌得資金將用於推動防洪、可再生能源、碳捕捉或儲存、汙染防治等項目。該國官網另指出，綠債帶來的社會效益，就是能創造綠色就業機會。

本次債券將於2033年7月到期，定價收益率為0.87％，較2032年6月到期的傳統國債高出7.5個基點（0.075％），下個月英國會再發行20至30年期綠色國債。

根據《彭博》彙編數據，全球綠債發行金額在去年（2020）達2980億美元（約新台幣8.2兆），今年預計能達4500億美元（約新台幣12.5兆）；2年後，也就是2023年，規模不只翻倍，更將突破1兆美元（約新台幣28兆）大關。

穆迪ESG部門分析師庫奇亞克（Matthew Kuchtyak）告訴亞太區權威資產管理雜誌《AsianInvestor》，2021年末，隨著COP26（第26屆聯合國氣候變遷大會）越來越近，綠色債券可能變得更受歡迎。

國際永續專業網站Edie進一步指出，目前全球有16個國家政府發行主權綠色債券，價值近90％來自歐洲，包括法國、德國、匈牙利、比利時、波蘭、義大利等，其餘則有香港、印尼、智利、奈及利亞等。

針對英國這次超額10倍認購，該國可持續投資及金融協會（UKSIF）一位發言人告訴永續網站Edie，可見投資人對ESG的大量需求。此外，英國作為COP26的主辦國，有必要身體力行，展現其對抗環境挑戰和執行綠色融資的承諾。

「雖然，英國政府較晚踏入綠債市場，但它的發行額很有可能會大幅增加。有望能鼓勵更多企業發行綠債，為永續方案創造更多融資。」蒙特利爾銀行資產管理公司（BMO Asset Management）多元資產投資組合經理巴爾默（Keith Balmer）表示。

各國打出碳中和、零碳排目標，讓相關需求高漲，集資也更加容易。另一方面，疫情造成了經濟壓力，政府紛紛透過ESG加碼基礎建設投資，未來可能出現綠色國債的相關指數，這也是吸引外資的好方式。

英資年利達律師事務所（Linklaters）資本市場合夥人奧卡拉漢（Richard O’Callaghan）則認為：「COP26越來越近，全球各國政府都在思考如何為綠色項目籌集資金，而綠債對發行人和投資者來說仍是一個有吸引力的選擇。英國首個綠色債券和隨後的債券，在未來幾年，將在實現淨零承諾方面發揮關鍵作用。」