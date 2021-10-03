奧斯塔羅12星座一周運勢熱騰騰出爐，星座運勢老師奧斯分享10/4～10/10星座運勢，巨蟹座事業運最旺，金牛座愛情運最旺，天秤座金錢運最旺；另外雙子座事業運需要留意，天蠍座愛情運需要留意，處女座金錢運需要留意。從整體運勢來看，天秤座運勢最旺，高達5顆星，一定要好好把握下周的好運。

▍牡羊座

整體運勢★★★★

過往的忙碌與奔波在下周終於告一段落，讓牡羊朋友能夠好好休息，終於可以稍微喘息一下，不需像過去那樣緊繃了。

▍金牛座

整體運勢★★★★

下周金牛朋友更接近自己立定的目標，創造力與信心提高許多，不管是遇到問題或是處理事情時，可以多相信自己的第一直覺。愛情方面，雖然下周會付出比較多，但看到對方喜悅的樣子，內心也就感到滿足了。

▍雙子座

整體運勢★★★★

雙子朋友積極地想突破現況，會是很上進的一周，不過要注意與他人相處時要謙虛一點，收起自負才能溝通順暢。下周在工作方面努力不足，導致進度開始停滯下來，另外下周也要多留意與同事間的相處，將很容易產生衝突。

▍巨蟹座

整體運勢★★★★

下周巨蟹朋友非常渴望成功，因此顯得踏實許多，處理事情按部就班，辦事非常認真，讓周遭朋友都對你讚譽有加。事業上更懂得規劃自己，能夠達成目標，尤其從事業務性質工作的朋友，工作狀況更加順利。

▍獅子座

整體運勢★★

下周獅子朋友總是在自找麻煩，面對事情也多了點猜忌，這樣的狀況讓自己非常焦躁，甚至睡前腦袋都還在想個不停。

▍處女座

整體運勢★★★★

處女朋友下周思緒變得靈活，處事也將踏實許多，是個向前邁步的一周，但可能會有三分鐘熱度的狀況，財運部分有超支的可能性，要避免不必要的花費，以免衝動購物。

▍天秤座

整體運勢★★★★★

天秤朋友下周自信增強，過去的付出與耕耘，終於能夠有所收穫。下周正財運優於偏財運，建議多著重在本業上，有望獲得不錯的金錢回報。

▍天蠍座

整體運勢★★★

下周天蠍朋友壓力增高，甚至到難以負荷的地步，因為過往有些事情超出了自己的能力範圍，令人感到疲倦、無力。愛情方面有溝通不良的狀況，彼此步調不一致，因此很容易發生爭執。

▍射手座

整體運勢★★★★

下周射手朋友對於現況感到知足，不像過去給自己很大的壓力，開始懂得享受目前的生活。

▍摩羯座

整體運勢★★★

下周摩羯朋友顯得積極許多，不再那麼念舊，也不會守著既有模式，腦中開始有創新的想法出現。

▍水瓶座

整體運勢★★★★

下周水瓶朋友對生活的滿意度提高，過往的努力在下周開始得到回報，終於能夠停下忙碌的許久的腳步，獲得充分的休息。

▍雙魚座

整體運勢★★★

雙魚朋友下周對自我的不確定感增加，自信心也隨之消退，將成功的機會越推越遠。另外下周情緒起伏較大，有不小失控的可能性存在。

【本文轉載自「AUS．SOUL．TAROT 奧斯塔羅行動占卜」部落格，經作者奧斯老師授權轉載，更多資訊請上FB搜尋「奧斯塔羅行動占卜」粉絲團】