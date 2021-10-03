國民黨主席當選人朱立倫將於10月5日就任，相關人事安排成各界關注焦點。近日傳出朱找前台東縣縣長黃健庭深談，已幾近確定由黃接任祕書長。港媒起底黃的生平軼聞、學經歷、台東縣長政績與從政表現，盛讚黃相當「不一般」，表示對於他日後投入國民黨內工作有極高期待。

根據《中國時報》9月30日報導，朱近日兩度找黃健庭深談，已幾近確定由黃接任祕書長。香港媒體《中評社》1日評論指出，黃健庭1959年出生，擁有美國聖塔克拉拉大學企管碩士學歷，年輕時曾在美國唸書及工作，但因覺得待在美國太過安逸，毅然決定回到台灣。黃的父親黃鏡峰亦曾任台東縣縣長，他則傳承父親衣缽從政，先後擔任國大代表、連續三屆立委與台東縣長。

評論強調，黃健庭與朱立倫淵源深厚，過去國民黨主席競選期間，黃就公開挺朱，不但陪朱走訪台東，更稱許朱是「國民黨振衰起敝的領導人」。2020年總統大選選前之夜，黃公開呼籲「知識藍」、「經濟藍」歸隊，可見其菁英色彩與朱相輝映。

不僅如此，評論指出，黃健庭當年在台東的事蹟至今為人津津樂道，去年11月黃受邀元智大學演講時，談到自己上任縣長後立刻做出3個改變，包括「創新不一樣」、「改革不一樣」及「領導不一樣」，協助台東擺脫又老又窮又人口流失的印象，他也對自己的成果相當滿意。此外，黃過去曾多次訪問大陸、香港，接觸過不少大陸對台部門及地方官員，這些資歷與經驗，想必對未來黨務有相當大的助益，也能從中扮演重要角色。