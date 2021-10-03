常喝茶的民眾，有時難免疏忽清洗杯子，留下用洗碗精和菜瓜布也洗不掉的茶垢。網傳茶垢中有重金屬及亞硝酸鹽成分，常用有茶垢的杯子喝茶會提高致癌風險。對此，長庚醫院腎臟科教授級主治醫師顏宗海指出，為了身體健康，的確不要使用有茶垢的杯子喝茶，最好要洗乾淨，但原因是因茶垢藏汙帶菌，會導致腸胃不適，茶垢致癌的說法並不正確。

●選擇來源及標示清楚的茶葉 先確保無重金屬及農藥汙染

顏宗海強調，在談及茶垢之前，首先要確保自己使用的茶葉安全無虞。選擇產地來源及營養標示都清楚標明、符合政府各項規定的茶葉，就先多了一層保障，如果能附上農藥及重金屬檢驗報告就更好了。不要購買來路不明的茶葉，是自保第一步。

至於茶垢，基本上和咖啡漬類似，都是因為其中所含多酚類接觸空氣氧化，生成紅棕色聚合物，因為沒有清洗乾淨而吸附在容器內。

●茶垢藏汙帶菌 清洗少用鋼刷、菜瓜布

對付難洗的汙垢，許多人習慣用刷力較強的鋼刷、菜瓜布加上洗碗精大力刷洗，但不但汙漬難除，更可能在容器上留下刮痕，尤其是塑膠或美耐皿材質的杯具更不耐刷洗，最容易藏汙納垢。

顏宗海指出，茶垢雖然不會致癌，卻有喝下壞菌造成腸胃不適的風險，每次用完茶具都要清洗並且晾乾，盡量不要養成用茶葉養壺的習慣，才是正解。

●小蘇打粉+熱水+牙刷 清除茶垢簡單方便

家事達人Youtuber《我是佐藤》示範安全性高也簡單方便的茶垢清潔法。只要以小蘇打粉1：熱水6的比例，先在杯中放進小蘇打粉，再慢慢倒入熱水，稍加攪拌均勻後靜置10分鐘，如果汙漬嚴重可以停留20-30分鐘。

清洗時先倒出一半水量，此時水溫尚高，為了避免燙傷，最好用牙刷或長柄刷，輕輕以轉圈式刷洗杯內，不用太用力，借助摩擦力就能去除茶垢、咖啡漬，還你清潔的杯具，放心喝杯好茶。