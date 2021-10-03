空氣品質下降、二手菸害等環境圍繞，正在不知不覺傷害你的肺，年紀不大卻愈來愈容易喘？以下8種抗氧化食物幫助降低身體發炎反應，同時清除自由基，讓你遠裡肺癌威脅！
抵抗空污、清除自由基！8種食物淨化你的肺
→1. 魚：Omega3脂肪酸可以抗發炎，預防肺部氧化產生的壓力
可以吃：鮭魚、秋刀魚、鯖魚。
→2. 維生素B：維生素B可以永續降低肺癌的風險，也可以幫助消化、穩定神經系統
可以吃：魚類、瘦肉、雞蛋、全穀類。
→3. 胡蘿蔔：富含β胡蘿蔔素的食物可以預防肺癌，也可以舒緩支氣管炎和氣喘
可以吃：胡蘿蔔、紫色高麗菜、茄子。
→4. 玉米：玉米「黃質」是一種類胡蘿蔔素，可以保護肺部避免發生癌症
可以吃：玉米、南瓜、木瓜。
→5. 糙米：糙米富含礦物質硒和維生素E，可以增進肺部健康，也可以改善氣喘症狀。
→6. 花椰菜：花椰菜有豐富的維生素C、鉀和鎂，也富含強力抗氧化物胡蘿蔔素和類黃酮，可以預防肺癌和改善阻塞性肺炎、氣喘。
→7. 橘子：橘子富含維生素C和鉀，可以預防氣管的感染與發炎，也有豐富的抗氧化物，可以預防肺部產生自由基。
→8. 綠茶：美國研究發現，每天喝5杯綠茶以上的人即使吸菸（當然最好戒菸）依舊可以降低肺癌的風險。
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