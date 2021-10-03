紙本五倍券第一梯次（超商、五倍券官網）預約時間已經於1日截止，若是民眾尚未決定要數位綁定或是要紙本券的話，可以記下紙本券第二梯次登記(10/25-10/31)時間，或是10/4起直接到郵局官網／電話參加預訂。

以下為《中時新聞網》整理紙本券第二梯次預訂、郵局領券重點整理：

✔️超商預約：

第二梯次：10/25-10/31預訂，11/08-11/21領取

(預訂領取皆為每日9:00AM-22:00PM)

◇操作方式：超商事務機插入健保卡→輸入手機號碼→確認明細→列印小白單。

✔️五倍券官網預訂，再到選擇的通路(超商、超市、藥妝)領取：

第二梯次：10/25-10/31預訂，11/08-11/21領取

(領取時間為每日9:00AM-22:00PM)

◇操作方式：

有讀卡機：登入五倍券官網→選擇預訂與查詢→插入健保卡辨識身分→選擇領取通路門市→完成預訂。

沒有讀卡機：登入健保快易通APP→點選五倍券驗證→官網登入驗證。

✔️郵局

10/04 9:00起開放預約，10/12開始領取

◇操作方式：

1.至郵局網站→選擇郵局服務據點→選擇日期及時段依序填入預約數量、身分證號、手機號碼→預約成功

2.電話預約0800-700-199由服務人員協助預約

◇領取方式：全國郵局據點→攜帶健保卡或身分證明文件→資格確認領券簽收→領取五倍券