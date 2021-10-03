1912年中華民國成立，並且自詡是亞洲第一個民共和國。不過，早在1777年，廣東梅縣的客家人羅芳伯即在婆羅洲（印尼稱為加里曼丹島）成立了「蘭芳共和國」，面積有4個台灣大。直到1884年，蘭芳共和國被荷蘭東印度公司擊敗而滅亡，歷經107年。

蘭芳共和國的締造者羅芳伯，1738年出生於廣東嘉應（今梅縣）。1772年，和好友陳蘭伯等數百人毅然決定漂洋過海，前往婆羅洲開創一番新天地。

由於羅芳伯知識廣博、擅長武藝，並且為人四海、善解紛爭，因此到達婆羅洲沒多久，便頗具聲望，被各地同鄉會推舉為華人首領。

1776年，羅芳伯將分布在各地的華人礦工組織和同鄉會整合在一起，把自己和陳蘭伯的名字中各取一字，成立一個名為「蘭芳公司」的組織

1777年，蘭芳公司正式改稱「蘭芳共和國」，定都於東萬律（今印尼加里曼丹省首府坤甸），由羅芳伯擔任首任大唐總長，又稱大統制（相當於總統），並建年號為蘭芳，成為海外華人建立的第一個共和國，但是對於清朝仍自稱為蘭芳公司，避免引起乾隆的猜忌。

根據柏楊所著《中國人史綱》的記載，蘭芳共和國鼎盛時期的疆域面積約為14萬平方公里，是台灣的4倍，人口多達400萬左右。

1883年至1885年，爆發「中法戰爭」，荷蘭人趁機在1884年出兵入侵蘭芳共和國，1888年底被徹底征服。為避免刺激清朝，直到1911年清朝滅亡，荷蘭才正式宣布廢除蘭芳共和國，並將其正式併入印尼屬地，成為荷屬東印度的西加里曼丹省。