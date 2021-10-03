美國政府要求全球半導體業者交供應鏈資料，經濟部連3天提出澄清，強調皆有掌握資訊，並積極與業者保持聯繫。而且台積電的主要客戶也是美系公司，它們不會去逼迫自家公司機密曝光。該部希望相關批評以事實為本，不應讓國內產業成為國內政治攻防的犧牲品。

經濟部強調，美方於今年9月23日與半導體業者開會後，即聯繫台積電討論處理狀況，公司也公開表示政府一直很關心，

官員表示，台積電主要客戶也是美系公司，像是蘋果、高通等，它們怎會去逼迫為難公開自己公司。換句話說，所謂美國政府強迫我國公司揭露(美國)客戶訊息的論述，完全就是政治操作的假議題。

至於獲利資料，這些在台積法說會都說過，本就是公開，只有像是前三大供貨商庫存占比多少，他們可能無法去說。但這些台積電已明確表示立場，如涉及客戶隱私資訊的商業機密，未經客戶同意將不予提供。

經濟部強調，美方問卷的議題，是為了解整體供應鏈全貌，26項題目其中半數是提供予半導體設計、製造（代工、自行生產）及後段封測等業者，其餘則是予半導體終端使用者，並非針對特定業者，且採自願性質。