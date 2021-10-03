共機擾台連續兩天創下單日最多架次紀錄！國防部3日凌晨表示，中共解放軍軍機19架次於2日晚間進入我防空識別區，空軍派遣空中巡邏兵力應對、廣播驅離，並以防空飛彈追監。

國防部1日兩度發布共機動態，單日38架次共機擾台，是國防部去年9月公佈共機動態以來最多的紀錄。外交部長吳釗燮也在推特發文回擊表示，「10月1日真的不是好日子。」

豈料2日國防部又是兩度公布共機動態，白天20架次、晚間19架次，合計39架次，比起前一天又多1架次的共機擾台。