薛仕凌獲得金鐘獎雙料獎，凌晨開心慶功。（粘耿豪攝）

薛仕凌（右）和導演鄭芬芬凌晨開心慶功。（粘耿豪攝）

李銘順在新加坡連線，與《做工的人》越洋視訊連線慶功。（大慕影藝提供）

李銘順和老婆范文芳、兒子Zed一家三口幸福甜蜜。（大慕影藝提供）

李銘順今凌晨在新加坡的飯店裡越洋和劇組一起慶功。（大慕影藝提供）

薛仕凌2日晚以《生生世世》、《做工的人》分別獲得金鐘雙料戲劇節目男主角和迷你劇集男配角獎，接下來他將拍電影版《做工的人》，被問到會漲價嗎？公司老闆林昱伶笑稱：「還好他是我們公司的人。」

薛仕凌自嘲自己很沒新聞點，林昱伶慶功宴現場幫他丟新聞點給媒體，透露薛仕凌以前試鏡時，和別人PK到最後一關，通常都是因為知名度和帥度差一點點，最後別人拿到角色，「他不是傳統帥哥路線，他有自己的特色，所以《做工的人》也是PK到最後」。

薛仕凌對於過往多次沒拿到重要角色，他態度非常「佛系」：「難過是會難過，也可以理解劇組有不同考量，我也不希望我造成大家的麻煩，如果可以找到更適合的人選，大家好做事比較重要。」會擔心金鐘獎魔咒？林昱伶幫他接話：「他沒得獎之前就有咒了。」讓大家笑翻。

據知《做工的人》劇組接下來將拍前傳，製作人林昱伶表示，因為電視版已有不少人「領便當」，所以會往前拍。薛仕凌入圍前，戲約已排到明年3月，接下來將拍電影版《做工的人》。

這兩年存款有變比較多嗎？薛仕凌笑說：「沒有，一直減少中，因為我自己生活夠用就好，也沒什麼特別物慾。」獎金怎麼用？他說男主角的獎金會想拿來幫助在台灣一起拍戲的單位，至於男配角的獎金會拿來跟大家一起分享。

以《做工的人》拿迷你劇視帝的李銘順，在新加坡連線和劇組參加慶功宴，一開口就對薛仕凌說「我花了幾10年，你1年就辦完了」李銘順說，「好開心啊，晚上睡不著了」。被問獎金怎麼使用？他爽快說：「我把它捐出去就好了，雙料都說請人家吃飯，我捐出去，現在疫情能用在哪就用在哪。」

李銘順表示：「我這次在酒店做直播，房間只能待2個人，出門前太太有告訴兒子爸爸要去哪裡，得獎時，兒子睡了，太太被很多訊息卡住了，不能睡覺」。