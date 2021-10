美國檢方今天表示,他們已起訴一名沙烏地出生的加拿大男子,指控他協助伊斯蘭國(IS)激進組織,曾在戰鬥中投擲手榴彈以及擔任宣傳員,發布處決包括美國記者佛里(James Foley)等人質的斬首影片。

美國司法部形容,英語和阿拉伯語流利的38歲嫌犯哈里發(Mohammed Khalifa),是伊拉克和敘利亞境內伊斯蘭國的英語媒體部門「重要人物」。

美國司法部表示,哈里發為英語招募影片配旁白,曾是戰場上戰士,其後於2019年遭美國支持的「敘利亞民主力量」(Syrian Democratic Forces)俘虜,「敘利亞民主力量」是控制敘利亞部分地區的武裝勢力。

哈里發最近被美國聯邦調查局(FBI)逮捕,他被指控的罪名今天在維吉尼亞州東區美國聯邦地區法院(U.S. District Court for the Eastern District of Virginia)解封。

伊斯蘭國於2014年發布斬首處決美國記者佛里和索特羅夫(Steven Sotloff)以及英國援助工作人員亨寧(Alan Henning)和海恩斯(David Haines)的影片後,惡名遠播全球。美國檢方指控哈里為發布駭人斬首影片的部門效力。

如果被定罪,哈里發恐面臨終身監禁。(譯者:劉學源)1101003