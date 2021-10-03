鍾欣凌、邱凱偉出席《我的婆婆》金鐘慶功宴。（公視提供）

鍾欣凌兩個女兒陪媽媽出席金鐘慶功宴。（林淑娟攝）

公視家庭喜劇《我的婆婆怎麼那麼可愛》入圍8項金鐘獎，最終由鍾欣凌、邱凱偉（Darren）抱回女主角獎與男配角獎兩座演員獎項，3度封后的鍾欣凌典禮一結束就先回家看女兒，結果兩個女兒兔寶、二寶捨不得睡覺，雙雙穿好衣服各自抱著一顆枕頭跟媽媽一起到慶功宴現場。以一票之差在視帝獎項輸給薛仕凌的許傑輝則戲謔唱〈真心換絕情〉，自嘲在金鐘獎等大小獎項摃龜數已高達15次，再破個人最高紀錄，「快追上梅莉史翠普了！她也是摃龜天后！」

鍾欣凌笑說，她昨晚一回家就開心地豪氣當大爺「一人丟一千」，謝謝女兒們乖乖在家，「結果姊姊雲淡風輕說不用，我說沒關係、媽媽有獎金！」至於在高雄工作不在家的老公陳清河則沒份。此外，她得獎後也在心裡跟天上的爸爸、婆婆以及恩師李國修說謝謝。

鍾欣凌說，已經快10歲、6歲的兩個女兒平常就偶爾會10點多才會睡覺，今晚為了她又稍微晚一點點，對於媽媽再度得獎的喜悅也似懂非懂理解，「但她們很愛講反話，阿嬤說她們有淡定尖叫、很感動在哭，結果我回家就說我們都沒有哭，二寶還害羞地說媽媽恭喜！稱讚媽媽穿得很漂亮」。

她說，自己「逢廟必拜」，尤其拍攝時受到很多人照顧，當時拍攝地一整條街的人都很照顧他們，入圍後去台東出外景，連頭目都說祖靈都幫忙保佑她，「所以下周就是我的還願旅程，包括也要回台東去感謝祖靈幫忙」。

雖然已經是金鐘常客，曾兩度封后，不過鍾欣凌說自己走星光紅毯時還是非常緊張，因為很害怕會跌倒，她還搞笑自曝走紅毯時為了好看，有穿會托高的內衣，再加上束褲修飾身材，但走完紅毯為求舒服，就馬上脫掉改穿運動型。

鍾欣凌不諱言自己領完獎後，在側台等著，因為她以為還有機會一起上台領戲劇節目獎。可惜最後被《天橋上的魔術師》抱走這個最大獎，「代表有很多好戲都在這裡」。

拿了第三座視后獎後，鍾欣凌說，她好像更確定自己可以做什麼，「好像走這條路是對的」。至於是否會覺得很難再超越？她說每次接觸到一個角色。都是很緊張的，就像有人說過「每次談的戀愛都像是初戀」般，她每次遇到角色都戰戰兢兢，未來還是希望可以一直演下去，她也很感謝這幾年的戲有走出白富美框架，「好像醜胖矮也可以有一片天，感謝天公伯」。

聽到評審誇她表現無懈可擊，她說其實這次拿獎前，「我心裡在唱歌，不斷告訴自己，爬得愈高就跌得愈深，跟自己講說不要那麼在乎、不要太期待。就算不是我也要笑、不要冀求那麼高」，尤其這次孫淑媚太亮、蔡嘉茵則有個迷人的特質，是她年輕時沒有的，「就是對表演的自信！我對表演有點唯唯諾諾，是靠很多人的鼓勵與獎項的鼓勵才蕾了自信」。

Darren首度入圍就打敗同劇弟弟楊銘威拿下男配角獎，他坦言自己除了穿紅內褲，還帶了兒子的造型奶嘴當幸運物，「20年前去美國玩時發現覺得好可愛喔，就想要先買將來給小孩用，結果一直沒有壞」。楊銘威在老婆方志友陪同下出席慶功宴，坦言自己也有穿紅內褲，並準備簡單的得獎感言，想感謝要感謝的人，「只能以後再講了」。另沒有入圍的遺珠張書偉也跟演完《婆婆》後變女友的林筳諭一起現身，蘇晏霈亦到場共襄盛舉。

在金鐘獎等大小獎共摃龜15次的許傑輝，則說自己反而要先安慰媽媽，「媽媽說她去跟神明擲筊，有擲到三個聖筊，還夢到他有得獎，我只能安慰她神明比較忙啦，媽媽還開玩笑說那個憑什麼得獎兩個！」他說自己很清楚評審太為難，怎麼可能男女主角都同一部戲拿獎，「但我對天發誓，如果要我選一個，我也要選鍾欣凌，她的層次太難，一刀刀砍下來還這麼精華，我去演婆婆也無法演得像她這麼好，我沒有想出誰可以演得比她好！」

聽說自己只輸給薛仕凌一票，他開玩笑說：「我要查那一票是誰，會是楊謹華？還是小野？也很有可能是溫昇豪。我總會查出來，總有水落石出的一天」。

一心希望拿下戲劇節目獎的製作人陳慧玲難掩失望之情，聽說評審認為《婆婆》輸在「少了一點點堅持、多了一些妥協，例如動畫、特效，那不是預算的問題，是要不要堅持的問題」，她對此有點遺憾，強調這本來就是這部戲的設定，「他們沒有理解，我們沒有《天橋》的動畫，是因為我們沒有兩億，製作費只有《天橋》的10分之1。我們就是很ㄎㄧㄤ的戲，本來就要這樣的風格，不是要求精緻，是要童趣、好笑、跟民眾非常接近，我們也花了很多錢做動畫，遺憾評審沒有看到我們的設定原本就是這樣，我們的堅持被理解成我們少了一點堅持。如果我們不堅持，根本無法走到這一步，因為劇本非常難，在第十集左右喜劇哏就差不多用完了，但我們用更多方法去打破喜劇方式，沒有忘記設計的喜劇橋段，以及要講的人倫關係的改變，或許不那麼成熟，但我們勇於嘗試，沒有忘記要講的主題、議題是什麼。台灣喜劇在《婆婆》翻了一輪，有了新的面貌，只可惜評審沒有看到。」陳慧玲自我安慰地說：「一群人拍了這部戲帶給觀眾這麼多歡笑，作為電視人，我們問心無愧，尤其在疫情之下，對整個社會有很大的貢獻」。

當她半開玩笑說「請公視給我兩億，拜託」，剛好公視董事長陳郁秀現身，陳郁秀也一度半認真表示「第二季砸兩億好了」，隨後坦言《婆婆》和《天橋》真的是不一樣的成本、方向、訴求與類別，「評審一定有他們的考量，我也不便說什麼」，但允諾第二季預算方面會給予協助。