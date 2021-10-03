2022年黃輝騰藝術年曆收錄《再見溪山行旅圖》，展現繽紛詩境的獨特風格。（黃輝騰提供）

黃輝騰的繪畫創作《九份印象》。（黃輝騰提供）

知名的英式下午茶「古典玫瑰園」創辦人黃輝騰，投入繪畫創作30多年，自2010年以來每年以繪畫作品推出限量版藝術年曆，連續10年搶下書局熱銷排行榜，並記錄藝術創作蛻變軌跡，近年畫風從畫境進入意境獨創繪畫美學，2022年藝術年曆收錄的12幅創作，展現繽紛詩境的獨特風格。

黃輝騰嚮往法國作家勝作家聖修伯里小說《小王子》及代表真愛的玫瑰，早期繪畫及文創作品鍾愛風情萬種的「玫瑰」為主題，而有「小王子」的雅號，是首位登上國際信用卡的華人藝術家，也是瓷器設計師，從1990年起積極投入繪畫創作至今30多年。

黃輝騰說，他希望藝術能在人們的生活中無所不在、深植人心，自2010年起將畫作印製年畫，陪伴民眾生活。黃輝騰的創作風格遊走在畫境與詩境間，知名詩人鄭愁予稱他為「玫瑰園裡永恆的園丁」，繪畫藝術年曆也邀當代詩人共同創作，打造出詩畫合一特色。

國立台北藝術大學博物館研究所所長廖仁義分析黃輝騰的繪畫創作，認為黃輝騰執著於藝術，展現屬於自己的美學藝術，從摸索到深化隨著生命與思想的成熟，可看到作品媒材的經營與形式構造的演變。

黃輝騰在2012年到北京清華大學哲學研究所研讀美學，對生命哲理及美學的探索也逐漸影響畫風。廖仁義認為，的繪畫屬抽象畫風，涵蓋具象與非具象，「人像油畫」在構圖與人物姿勢，可看出受到藝術家塞尚與馬諦斯影響的痕跡，例如《玫瑰女人之五》及《小王子的自畫像》；「玫瑰系列」則可看到野獸主義、表現主義與抽象風格，表現出獨特的玫瑰美學；「風景繪畫」則保留風景的形狀，並以感情體驗賦予色彩線條，增添詩意。

國立歷史博物館館長廖新田賞析黃輝騰的《再見溪山行旅圖》等系列作品，最有興趣的是「轉化」。他分析指出，讓複雜又簡單的結構昇華為視覺語言最終觸動我們的心靈，黃騰輝著迷於《小王子》居住的那顆星球，那朵心中永遠的玫瑰，不論進入到人生何種階段，黃騰輝心中還是有個不會老的「小王子」。

「2022年黃輝騰藝術年曆」呈現他創作的12張繽紛詩境繪畫，並收錄國立歷史博物館館長廖新田執筆的「宇塵微痕－黃騰輝的奇藝旅程」精彩評論及鄭愁予、蘇紹連、莫渝、初安民、楊風、蕭蕭、胡晴羽及林章湖等著名詩人為畫作而著的詩篇，已在誠品書局門市及網路書店接受預購。