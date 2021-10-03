國內本土疫情於5月爆發，導致800多人染疫死亡，外界認為機組員3+11政策是破口，衛福部長陳時中卻表示，「3+11跟800條人命有甚麼關係？」；此外，近期爆出高中學習歷程檔案上傳後遺失，以致約有81校、7800多名學生受影響，都引發爭議。資深媒體人黃暐瀚認為，這些令民眾不滿的事所產生的政治效應值得關注，2022年選舉是屬於地方首長選舉，民進黨若持續讓民眾失望，當然會大敗。

黃暐瀚1日在政論節目《新聞大白話》中表示，民眾不滿意的事情，包括打不到疫苗，有些人被迫去打高端，這是為了工作，並不是自己願意的，這樣的事情一定會影響2022年地方選舉。地方這種生活大小事會影響地方選舉，比如民進黨2018年輸了15個縣市，因為要蓋深澳電廠，民進黨說不缺電，卻發生空汙問題，讓民眾怕了，因時常缺電、民眾生活過得不好，然後經濟也不好。

黃暐瀚接著指出，2024年大選，雖然國民黨要贏很難，但2022年選舉不一樣，是屬於地方首長選舉，民進黨若持續讓民眾失望的話，當然會大敗。

資深媒體人陳揮文則表示，2018年地方選舉和2020年大選的狀況，會不會在2022年、2024年重演，值得討論。重點是，2022年若能讓民進黨大敗，就跟2018年讓民進黨大敗一樣，出了一口氣；不過，2024年總統大選若沒能政黨輪替，2022年地方選舉算是白投了，所以2024要把它扭轉過來。