新冠疫苗第2劑陸續開打，第10輪提供AZ、高端第2劑，以及BNT第1劑接種，明天上午10點開放預約，3類對象具資格。中央流行疫情指揮中心提醒，預約時間至5日下午4點截止，規劃開打日期為國慶連假前，符合資格的民眾記得儘快接種。

可預約施打的3類對象，包括7月22日前已接種第1劑AZ、間隔滿10周以上的64歲至50歲民眾；以及9月8日前打過第1劑高端、間隔滿4周以上的民眾；還有9月29日前意願登記打BNT首劑的民眾，預約時間自4日上午10點至5日下午4點。

可登記打BNT的人，包括64歲以上、63歲至18歲第9類對象、22歲至18歲。

（中央流行疫情指揮中心提供）

接種日期一連9天，10月6日起至10月14日，剛好跨過國慶連假。指揮中心表示，除了上述對象必須透過平台預約，符合資格的65歲以上長者（AZ第二劑）不用預約，由各縣市衛生局造冊施打。

另10月1日起接種流感疫苗，指揮中心提醒，專家建議打流感和新冠疫苗間隔至少7天，民眾接種疫苗前，最好先評估自身狀況；接種前向醫護人員說明疫苗接種史，以利評估。