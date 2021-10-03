由英國搖滾天團「綠洲合唱團」（Oasis）出身的創作男歌手連恩蓋勒格（Liam Gallagher），上個月表演結束後，竟自爆從10萬呎高空中墜落並且摔斷鼻樑，近日還公開照片，讓粉絲們全看傻眼。

英國搖滾天團「綠洲合唱團」（Oasis），自從2009年內部成員諾爾蓋勒格（Noel Gallagher）和連恩蓋勒格（Liam Gallagher）大吵一架後便分道揚鑣，團隊也因此解散，成員們開始各自發展。但連恩蓋勒格仍然與3位樂團前成員們繼續合作、創作音樂，並製作出不少經典好歌。而8月17日他受邀出席英國懷特島音樂節，演唱個人創作曲與綠洲合唱團歌曲，活動結束的隔天連恩蓋勒格便在推特上表示，自己要準備離開當地時，從10萬呎（約3萬公尺）高空中摔落，並曬出鼻梁貼滿繃帶的照片。

網友與粉絲看到後雖感到相當驚訝，但大部分的人也知道，這應該又是他喝太嗨、酒醉後發生意外造成的，不可能是從這麼高的地方摔落卻沒有大礙，因此不少紛紛留言「你還是戒酒吧」、「喝酒喝過頭的下場」、「我真的不相信從高空摔下來卻只受這點傷」、「雖然好像很可憐，但喝那麼多幹嘛」。

連恩蓋勒格近日也受邀登上節目《克里斯莫伊斯秀》，被主持人問到受傷一事，他也自我調侃的表示「這是上帝的作品，祂讓我的鼻子變大了」，甚至開完笑說道如果上帝給他選擇，他會想要從直升機上摔下來，奇特又無厘頭的言論，再度引發關注。