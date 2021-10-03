女子小莉離婚2年後，2015年間拜託前夫阿民教9歲女兒電腦，阿民騎機車載走懵懂親生稚女，竟帶進旅社性侵，4年後，女兒讀國中上性平課程才知幼時慘遭狼父染指，痛苦自殘，經校方得知通報，小莉憤怒報警。阿民否認性侵，辯稱因筆電的電量不足，才到旅社方便用電兼休息，一審及二審法官不採信，依加重強制性交罪判刑7年10月，仍可上訴。

小莉與阿民在2013年12月間離婚，女兒由小莉撫養。當年35歲的阿民在2015年間某日下午騎機車載走9歲女兒，並帶她到1家旅社教電腦。

4年後，女兒就讀國中上性平教育課程後心情不穩，偶而會躲起來哭，並自殘，悲痛地向同學透露，幼時遭父親帶進旅社性侵，學校輔導老師得知後通告小莉而報警。

女兒指控，狼父騎機車來載她，直接去旅社，進房間後先對她口交，再教她動作，用手壓住她頭幫他口交，她在過程中曾說：「不要」。她後來了解法律上對性交定義後，才告知同學幼時遭遇，她也指稱，她與父親互動及感情很好，父親不會處罰及打罵她，反而母親會處罰她。

阿民到案否認性侵，他辯稱，前妻拜託他教女兒電腦，他大夜班下班後，筆電的電量不足，本來要去跟朋友借插座，但是朋友沒接電話，就帶女兒去旅社，這樣他可以一邊休息、一邊教女兒電腦，他教電腦約30至40分鐘後，在床上睡覺約15分鐘，女兒叫他起床。

阿民的辯護律師對少女於4年後才指控提出質疑，並辯稱，阿民離婚後只給過幾次撫養費，少女可能因為經濟困頓或遭人教唆而虛假指控。

一審法官不採信阿民說詞，僅為滿足個人性慾，違悖人倫綱常，戕害幼女身心人格健全發展及心靈感受，造成難以磨滅傷害，並審酌，阿民犯後還透過網路留言給前妻指稱：「我輸頂多關幾年，我沒差」、「讓我關妳準備傾家蕩產」等語，絲毫未見反省態度可議，依加重強制性交等罪判刑7年10月。阿民不服上訴，台中高分院認為一審認事用法均無違誤、量刑妥適，日前判決上訴駁回。

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