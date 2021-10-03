取自蔡英文臉書(文化部提供)

第56屆金鐘獎昨晚舉行頒獎典禮，蔡英文總統恭喜所有得獎人，並承諾，政府會繼續挹注資源，支持更多優良的台灣影視作品進軍國際，也會繼續捍衛多元自由的創作環境，「因為這是培養出優質電視廣播作品的沃土」。

蔡英文今（3）日在臉書恭喜所有感謝所有廣播人、電視人，疫情當前，依然堅守崗位，持續製作出優質的內容，帶給我們很多不一樣的啟發和感動。

她曾經推薦的優質台劇「天橋上的魔術師」，本次拿下戲劇節目、戲劇導演等6項大獎，她恭喜楊雅喆導演及辛苦的工作人員，她說，包括這部在內，許多部台劇都獲得前瞻基礎建設數位預算的大力支持。政府會繼續挹注資源，支持更多優良的台灣影視作品進軍國際。

曾經和她合作的唐綺陽獲得最佳主持人獎，唐的夥伴炎亞綸在得獎感言中提到，感謝在台灣能夠有自由奔放的思想。蔡英文表示，「我想，這可能是很多創作者的心聲」，我們也會繼續捍衛多元自由的創作環境，因為這是培養出優質電視廣播作品的沃土。

蔡英文也注意到，這次頒獎典禮主持人發誓要嚴格控制時間，因為超時喝了許多杯香菜汁，「這個有創意的創舉值得激賞」。

她說，今年的特殊貢獻獎獲獎人是氣象主播任立渝，從業來「沒有一個颱風天在家過」，真的很敬業，她也感謝任立渝主播等前輩多年來對專業的堅持，讓我們看到對於專業的典範。並強調，台灣的影音創作需要一代又一代的新血投入，要大家把掌聲獻給所有廣播電視人，「讓我們繼續支持台灣的好人才、好內容！」