台中市政府警察局第四分局南屯派出所副所長周明勳、警員李銘城特藉此支援疫苗快打站勤務之機會，向長者分享親身經驗。(警方提供)

台中市政府警察局第四分局南屯派出所副所長周明勳、警員李銘城特藉此支援疫苗快打站勤務之機會，向長者分享親身經驗。(警方提供)

疫苗快打站自撤離校園後，南屯區另安排至慈濟台中分會靜思堂為長者服務接種第二劑疫苗的施打，並以「分里、分時段」通知長者分流接種。台中市政府警察局第四分局南屯派出所副所長周明勳、警員李銘城特藉此支援疫苗快打站勤務之機會，向長者分享親身經驗。

警方並附上圖文並茂治安簡訊文宣，指導近期五倍券預購紙本及數位綁定資訊，長輩聽得津津有味、點頭如搗蒜，互動熱絡，提問不斷，還開玩笑詢問員警何時還會再過來宣導？!大讚犯罪預防宣導一條龍服務真便民!

鑑於詐騙案件層出不窮，手法推陳出新，其中以高齡者受害者比例偏高，顯示老年族群為詐騙之高危險族群。

副所長周明勳率員警於現場進行治、交安宣導，除了宣導「165反詐騙」之新興詐騙手法之外，同時也告訴民眾「安居防竊」、「交通安全宣導」等防制作為，展現對社區治安的高度重視，並以切身經驗分享，犯罪宣導議題 ，解釋近日最熱門的五倍券使用方式，最新的詐騙手法，切中長者的心；會後亦叮嚀年長者於清晨、傍晚外出散步時，應著反光效果較佳之衣物，以保障自身出入的安全。

所長江松泳表示，同仁利用勤務機會向民眾進行治安宣導，並落實社區警政，以降低治安死角，同時讓民眾感受到維護治安的堅持；期許與民眾面對面的互動方式，能凝聚警民對治安及交通安全方面之共識，降低犯罪的發生。