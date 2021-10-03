紐約洋基被逼入例行賽最後一戰，他們在3日又敗給坦帕灣光芒，戰績91勝70敗，美聯外卡「魔術數字」仍是1。同日紅襪贏球也來到91勝70敗，藍鳥贏球衝到90勝。退無可退的洋基必須在第162場例行賽戰勝光芒，否則可能要打附加賽。

光芒12-2痛扁洋基，摘下本季第100勝。洋基先發投手蒙哥馬利(Jordan Montgomery)說：「沒有人是完美的，30次先發總會有失手，這實在太慘，我只是想給隊友更好的機會。」蒙哥馬利挨了3發全壘打，2.2局狂失7分，加上光芒使出投手車輪戰，洋基打線根本沒機會。

指望別隊來當攔路虎也不切實際，藍鳥10-1痛打金鶯，紅襪5-3戰勝國民，他們在例行賽最後的對手都是弱隊，不像洋基偏偏要在最後3連戰面對大魔王光芒。由於對戰成績優勢，紅襪暫居美聯外卡榜首席，他們只要戰績和洋基相同就可以保住外卡戰主場優勢。

洋基把最後希望寄託在先發投手泰隆(Jameson Taillon)以及金鶯身上，他們如果不能在最後一場戰勝光芒，或是金鶯爆發拉下藍鳥，就可能遭到迎頭趕上。洋基賈登納(Brett Gardner)表示他們必須靠自己打贏光芒，否則就算打進季後賽也走不了多遠。依照季後賽制度，外卡戰勝出的球隊會第一個碰上戰績最好的光芒。