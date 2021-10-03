鄧姓男子酒後滋事，被員警帶回派出所保護管束，結果鄧男酒後發狠，趁員警不注意之際，張口狠咬保護管束區的軟墊出氣，把軟墊咬爛，被依損壞公務員職務上掌管之物品罪起訴，台北地院判處鄧男徒刑2月，可易科罰金6萬元。

判決指出，家住桃園的38歲鄧男，去年因公共危險案件，被新北地院判處徒刑3月確定，今年3月30日執行易科罰金完畢。

但鄧不知悔改，於2星期後，4月14日下午1時10分，因醉後滋事，被民眾報警，萬華警分局龍山派出所員警將鄧帶返派出所內實施保護管束。結果醉醺醺的鄧男，竟啃咬保護管束區的軟墊，把軟墊咬壞，員警發覺軟墊遭損壞後，將鄧移送台北地檢署偵辦。

檢察官調查時，鄧男認罪，檢察官起訴鄧男，並聲請簡易判決處刑。法官依據員警職務報告及現場照片4張，依《刑法》138條「損壞公務員職務上掌管之物品罪」判處鄧男徒刑2月，可易科罰金。可上訴。

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