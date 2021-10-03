台灣基進立委陳柏惟罷免案將於10月23日投票，國民黨台北市議員羅智強今特地親赴台中，參加「刪Q掃街」，並向台中人喊話，「1023，刪Q必成」，許多網友看了也直喊加油。

羅智強今（3日）在臉書發文表示，刪Q出發，自己今天沒爬山，就是因為一大早就得趕高鐵，到台中參加「刪Q掃街」。羅智強並向台中人喊話，「台中人加油！把萊豬立委陳柏惟掃進垃圾桶，1023，刪Q必成」！

許多網友也在其po文底下留言表示加油，「昨天電視看陳也怕的流淚，看來不努力的人也怕了」、「正義大聲公，加油，一切為民，勇往直前」、「加油喔！馬到成功」、「辛苦你了，加油」、「登山先延後，改在中二區街頭開講，真正為刪Q盡份心力，把戰鬥藍的口號化為實際行動，才是該有的帶頭作用與示範」。

據罷免相關規定，依照台中市立委第二選區選舉人數29萬1122人計算，若要順利罷免陳柏惟，罷免投票時需約7萬2781張同意票才能過關，且同意罷免票要大於不同意票數，罷免案才會算成功。