為慶祝110年國慶，外交部特別製作「2021，台灣有你」（2021—Taiwan Bringing People Together）短片，不過影片一開始的「玉山主峰」空拍畫面，卻被發現竟誤用瑞士阿彭策山區的畫面。對此，外交部已緊急修正，並重新上架影片。

外交部的國慶影片中有「健康台灣、抗疫有你」、「民主台灣、守護有你」、「創新台灣、共榮有你」及「文化台灣、傳承有你」四個單元，向國際社會介紹台灣在抗疫、民主外交、經濟及文化領域的成果與動人故事。

影片一開始的玉山主峰空拍畫面，看起來相當壯觀，不過卻被指是誤用瑞士的阿彭策爾山區。據《民視》報導，外交部經查後發現是外包廠商出包，誤用阿彭策爾山區的畫面，已緊急要求改正，並於昨（2）日上傳修正後的影片。

只是原版影片9月16日就已發布，並翻譯成13種語言版本，透過外交部臉書、twitter等平台播放。網友也在Line Today的相關新聞下方留言直呼，「玉山搬遷到瑞士了？世界級大笑話」「偷圖都能搞不清楚，素質堪憂」；另有人笑說，「如果有瑞士美山也不錯啦」。