由少女時代出身的南韓女星徐玄，近日憑著高人氣成為「2021 THE FACT MUSIC AWARDS」（簡稱TMA）的主持人，並一連換上兩套服裝，當她穿著優雅又性感的禮服一現身，瞬間成為鎂光燈的焦點。

南韓新冠肺炎疫情雖持續在各地爆發，但不少大型活動行程已逐漸恢復，像是一年一度的音樂盛會「2021 TMA」便在昨（2）日於仁川盛大展開，現場眾星雲集，而身兼主持人及頒獎人的徐玄，當天所穿著兩套服裝也格外受到矚目。

只見徐玄先是穿上知名服飾品牌「SARIELYANI」的白色長洋裝，蕾絲又鏤空的硬挺布料，加上修身的剪裁，使她即使不露，凹凸有致的好身材依然一覽無遺；隨後她又換上精品「VALENTINO」所訂製的黑色深V禮服，性感的透視雪紡薄紗，使燈光一照，徐玄修長又筆直的長腿若隱若現，加上絕佳的氣質，讓不少粉絲看了紛紛大讚「從小看她長大，徐玄真是越來越美了」、「女神依然沒變」、「招牌大長腿終於出來營業了」、「我們老么還是這麼美」、「人長得漂亮、心裡素質又高的忙內」、「人美穿什麼都好看」。

徐玄由女團身份出道後，一直都以甜美臉蛋、優雅氣質與一雙招牌大長腿而深受粉絲們愛戴，即使2017年離開SM娛樂轉向戲劇圈發展仍受到觀眾的喜愛。但前陣子卻傳出2018年曾與她合作電視劇《時間》的男星金正賢，被當時的女友徐睿知下了「親密禁止令」，使徐玄拍戲的過程備受冷落與歧視，兩人一同宣傳作品時，甚至還遭金正賢刻意疏遠、擺臭臉，讓現場氣氛相當尷尬，也讓徐玄受盡委屈，但善良的徐玄卻始終沒有公開批評過金正賢，讓她因此意外圈粉。