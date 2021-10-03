許多上班族一早進公司前，都會先買杯咖啡再到辦公室，這已是你我每天工作的日常。不過，台北市藥師公會理事長張文靜提醒，想以咖啡來提神，攝取量必須有所節制，曾有1天要喝上4大杯咖啡的房屋仲介，後來成癮不喝就覺得難受、不舒服，甚至頭痛。

喝咖啡可以用來止痛，這是真的嗎？食藥署表示，咖啡中含有「咖啡因（caffeine）」成分，這屬於天然的中樞神經興奮物質，可減少體內疼痛訊號物質的接收，因此能減少疼痛的感覺。

張文靜表示，許多「加強型」止痛藥物都含有「咖啡因」，服用之後就可改善因血管舒張所引起的頭痛問題，不過，偏頭痛成因眾多複雜，不能只靠成藥來解痛，應尋求醫師協助，才能對症下藥。

張文靜說，曾遇過1名飽受頭痛之苦的女性上班族，在嘗試飲用咖啡之後，固定1天1、2杯，頭痛症狀明顯舒緩，但卻出現心悸、手抖等副作用，因此停喝咖啡，沒想到少了咖啡因，卻又開始頭痛。

一般來說，咖啡因每日攝取量建議在300毫克以下，民眾在購買咖啡時，應該注意咖啡因含量，如果大量攝取咖啡因，就可能導致心悸、手抖或失眠等副作用。

張文靜指出，如果想以喝咖啡達到止痛效果，在達到止痛效果前，或許可能已經出現嚴重心悸等無法忍受的不良反應。此外，每天過量飲用咖啡，還可能成癮，問題更嚴重。

許多人都有過頭疼的經驗，食藥署提醒，民眾應建立正確的用藥觀念，切勿相信偏方，以免止痛不成反而傷身。如有用藥安全問題，請請教藥師，確認藥品使用劑量、頻率及注意事項等，以確保自身用藥安全。