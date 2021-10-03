日本自民黨新總裁（黨主席）岸田文雄預料明天在臨時國會將被指名為新首相，新內閣明天上路。防衛大臣岸信夫可望續任。他是前首相安倍晉三的胞弟，對台灣相當友好。

64歲自由民主黨新總裁岸田文雄明天在臨時國會被指名為日本第100任首相後，將立即組閣，新內閣上路。

綜合日本主流媒體報導，62歲防衛大臣岸信夫可望續任。岸信夫是前首相安倍晉三的胞弟，日本周邊安全保障環境日趨嚴峻之際，岸田認為安保政策應有延續性，因此考慮讓岸信夫續任。

去年9月菅義偉上台，岸信夫當上防衛大臣後，相當重視台灣，包括今年3月的美日外交國防會談（2加2），他特別強調台海和平與穩定的重要性。

65歲的外務大臣茂木敏充也可望續任。今年6月初以來日本政府5度捐贈疫苗給台灣，均由茂木宣佈。

此外，日前一度被媒體誤報內定擔任內閣官房長官的58歲文部科學大臣萩生田光一可望續任。萩生田是安倍的親信，對台灣相當友好，曾說去台灣就像去親戚家一樣。

財務大臣由68歲的自民黨前總務會長、前環境大臣鈴木俊一擔任。擔任副首相兼財務大臣一職長達8年多的麻生太郎轉任自民黨副總裁。鈴木俊一是岸田參選總裁選舉時的推薦人代表，他父親是前首相鈴木善幸，長姐千賀子嫁給麻生太郎。

此外，60歲的前國土交通副大臣金子恭之內定首度入閣。金子對台灣相當友好。

自民黨內派閥竹下派成員、67歲的前經濟產業副大臣西銘恒三郎、77歲的參議院政審會長二之湯智內定首度入閣。53歲的前經濟產業副大臣山際大志郎也可能首度入閣，擔任經濟產業大臣。

山際是獸醫學博士、獸醫師，對日本加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），事務有研究，曾被邀請演講，說明「TPP的最新動向與對日本、世界的影響」。CPTPP 前身是跨太平洋夥伴協定（TPP）。

有日媒報導，鑑於美中對立等國際秩序起變化，岸田在自民黨總裁選舉期間提出要制訂「經濟安全保障推動法」的政見，他大致上決定將新設一個負責經濟安保的閣僚職位，也考慮新設有關經濟安保的首相輔佐官職位。

自民黨總裁選舉上個月17日起跑，29日投開票，4名候選人當中的61歲的自民黨代理幹事長、前總務大臣野田聖子也內定入閣。（編輯：韋樞）1101003