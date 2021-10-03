不小心說了一句話，換來連續一個月的「淒慘遭遇」。一名女網友表示，她無意間讓男友媽媽知道自己愛吃壽司，沒想到男友媽媽「不知道是不是太喜歡我了」，竟連做4周壽司給她吃，吃到不要不要的，欲哭無淚。

原PO在臉書社團「爆廢公社二館」分享，某日她和男友媽媽聊天，透露自己喜歡吃壽司，從此「世界就變了」。男友媽接下來4個星期不停地做壽司，叫兒子拿給女友吃，吃到被男友虧「千萬別跟我媽說妳愛吃什麼，否則妳會吃不完」。

原PO見盛情難卻，儘管看到壽司就怕，還是要喊「壽司好好吃」，貼文曝光後引起網友討論，笑她人在福中不知福。

「好像很多人的媽媽都這樣」、「你只是說一句，她可以每次見到你都做給你吃」、「長輩喜歡才會做給妳吃，要珍惜」、「我上次說蘿蔔糕好吃，吃到後來全身都是那味道」、「早知道我下次說我愛吃和牛」、「叫單身男女怎麼辦，這是炫耀文吧」。