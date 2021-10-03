世界大賽衛冕軍洛杉磯道奇有麻煩了，王牌左投柯蕭(Clayton Kershaw)在他例行賽最後一次先發傷退，診斷是手肘和前臂發炎，未來幾日要進一步觀察。柯蕭坦承自己在季後賽投球的機率「恐怕不高」。

道奇本季因為舊金山巨人再度崛起，還可能被迫拿著100勝戰績去打外卡戰，並且會在分區系列賽先對上戰績最好的巨人。即使柯蕭休息一陣能夠歸隊，大概也趕不及對戰巨人的賽事。

33歲的柯蕭在今年7月至9月因傷缺陣，也就是同樣的手肘部位，他先發22場的自責分率3.55，遠不及生涯平均水準2.49。最後一戰對付釀酒人，柯蕭1.2局失3分退場。總教練羅伯茲(Dave Roberts)說：「顯然情況不妙，我們的資訊還不夠完整，不能太樂觀。」

美媒《Bleacher Report》分析，這次受傷可能影響柯蕭在道奇的未來，他的3年9300萬美元合約於球季後結束，即將成為自由球員。外界很難想像柯蕭離開道奇，他2006年選秀加盟道奇至今都是「藍血人」，雖是資深的道奇名將，實際上他的家鄉在德州達拉斯。

柯蕭暫時避談敏感的合約問題，他表示：「我的未來會自己找到出路，我目前不操心那種事。我只想與球隊一起專注在這個10月。」失去柯蕭之後，道奇陣中的先發投手還有薛爾瑟(Max Scherzer)、伯勒(Walker Buehler)、烏瑞亞斯(Julio Urias)、岡索林(Tony Gonsolin)。