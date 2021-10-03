中華隊3日凌晨在亞洲盃女籃賽第5、6名排名賽遭遇高大的紐西蘭，身材劣勢徹底展現，光在籃板數上，竟比對手整整少了22個(22比44)，最後以59比74落敗，連兩屆亞洲盃都拿第6，看來不只中華男籃，中華女籃也面臨急需歸化中鋒助陣的空前窘境。

儘管中華隊今天首節打完，還以16比16跟紐西蘭打成平手，卻在第2節完全守不住對方191公分長人潘妮拉大衛森，以及188公分卡拉妮普塞爾，也讓紐西蘭打完上半場，就以38比29領先，來到下半場，紐西蘭逐漸擴大領先，最後以15分之差贏球。

中華隊總教練錢薇娟此役明顯讓更多球員投入磨練，全隊上場時間最多的是鄭伊秀(23分48秒)，也有10人得分的平均火力，其中以陳薇安12分最高，她也是唯一得分上雙的中華球員；紐西蘭以潘妮拉大衛森26分最高，卡拉妮普塞爾也有12分、10籃板。

今年亞洲盃女籃賽將由尋求5連霸的日本出戰中國大陸，比賽時間在今晚8點，至於今天下午5點開打的季軍賽，則由韓國遭遇澳洲。