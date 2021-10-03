第56屆金鐘獎在疫情下，只有三段表演節目，而且得獎人今年比較少有梗的得獎者感言，又少了現場觀眾，以至於整體網路討論度相較於去年大幅減少了很多，透過「KEYPO大數據關鍵引擎」分析今年的每個小時的網路討論聲量，整體來說比去年減少4279筆。

分析55屆、56屆金鐘獎每小時網路聲量變化

網友們討論高點在於：

一眾所注目的智實境節目主持人獎雖然是實至名歸的曾國城得獎，但是，並沒有頒發給「綜藝玩很大」的吳宗憲、KID和小鬼，主辦單位今年還特別為辭世一年的小鬼安排了位子，以至於玩很大和小鬼的粉絲非常失望。（金鐘56／綜藝玩很大「只差1分」落馬！小鬼黃鴻升未能得獎內幕曝光）

二「天橋上的魔術師」奪得六項大獎，總製作費超過2億元，政府補助1億5500萬，擊敗「我的婆婆怎麼那麼可愛」奪得最佳戲劇節目獎，讓「我的婆婆」的製作人陳慧玲忍不住說：「我們沒有2億嘛」引發網友熱議。

三薛仕凌打敗外界看好的許傑輝，罕見的同時拿下最佳男配角獎以及金鐘視帝。（金鐘56／為戲狂嚼60顆檳榔！40薛仕凌成最大黑馬 《做工的人》、《生生世世》奪男主、男配角）

四綜藝節目主持人獎由「36題愛上你」的唐綺陽、炎亞綸、吳姍儒三個來自不同領域的組合拿下，三人都是有強大的粉絲群，又很會跟粉絲互動，因此，一得獎立刻在粉專上有高討論度。

五由於主持人視網膜許下超時就要喝多少他最討厭的香菜汁，反倒引發網友的強烈期待看他喝香菜汁，算是今年金鐘獎頒獎典禮節目中網友討論度最高的梗。

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2020年9月26日及2021年10月2日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過10億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。

研究方法：系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『金鐘獎』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)作為本分析依據。

*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。