【愛傳媒朱國珍專欄】義大利藝術家盧齊歐・封塔納在畫布上割一刀的藝術作品《空間概念》不僅開啟極簡主義的想像，也拍賣出天價，讓達文西名言「簡單就是複雜的極致」有了更具體的畫面。

「簡單就是複雜的極致」換成另一種說法應該是返璞歸真，再進階下去的形容可能是天人合一，繼續努力就會抵達莊子「心齋」「坐忘」的哲學境界。這個過程彷彿將「簡單」與「複雜」定義了一條路徑，在這條路上，可以馬拉松也可以折返跑。

更重要的，這是一條修行之路，每個人都有必須跨越的彼岸，或快或慢都不要緊，更沒有什麼需要爭強好勝的，因為那是屬於自己，一個人才能抵達的終點。

晚清名將，抬棺西征的左宗棠在《與侄書》裡寫過一段曾經被我奉為座右銘的文字：「人生讀書，得力只有數年，十六歲以前智識未開，二十五六以後人事漸雜，此數年中放過，則無成已。」我讀到這句話時是個十七歲的高中生，那時躊躇滿志以為活到二十五、六歲之前還有八、九年的時間可以充實自己。沒想到一轉眼就「羊」齒徒增到五十四歲，果然二十五、六歲之後遇到的複雜確實是一種難以抵擋的業障。

《六祖壇經》寫道：「前念著境即煩惱，後念離境即菩提」，其實也是一種簡單與複雜的對照。我對這兩句話的解讀是：煩惱都是自己在糾結，不去想它就覺悟了。這也是由繁入簡的修養鍛鍊。

簡單與複雜沒有好或壞的標準。我喜歡喝無味白開水，你喜歡喝加料水果茶，滿足所需都是歡喜自在。

不過，我是真的喜歡喝白開水，二十五歲以前我不喝咖啡茶果汁汽水，因為我覺得H2O就是H2O，搞那麼多花樣，變得又苦又澀又甜又冒氣泡，到底有什麼好處？後來終於學會喝咖啡，也跟著專家去辨認藍山、麝香或藝妓。

老實說，除了價錢，這些豆子我還是不知道有什麼不一樣。直到年紀又更大了些，才逐漸明白喝咖啡是品味，因為咖啡香就是浪漫！要不然，豆漿也很香，而且還是我偏愛的養生飲品。但是，若想約人出來見面，說上這句：「找個時間我們一起去喝杯豆漿。」對方可能會很傻眼，甚至擔心這計劃是不是有可能包括晨跑。

簡單與複雜也有某種約定俗成的想像，比方說生日派對。民間有逢九不過生日的說法，也有成年禮的隆重。無論有沒有慶生活動，我認為最重要的是誠意。

下星期兒子回台北，我準備帶個六吋蛋糕與小壯丁一起去給外婆慶生，也邀請住在附近的好友惠美參加。惠美擔心六吋蛋糕不夠吃，我說：「重點不是吃蛋糕，而是有個動機來相聚。」

今年生日，收到朋友從LINE贈送的禮物，有玫瑰檸檬塔和酒釀櫻桃蛋糕。科技已經進步到這麼方便，是意外更是驚喜。九月中旬的讀經小組「幸福真理姐妹會」出現慶生蛋糕，喜獲每位教友一句祝福，恩寵感爆棚。

然而，每年都記得我生日的學長，因為疫情無法返台，只能在上海遙祝。與我同在九月出生總是一起慶生的好友，最近業務繁重也挪不出時間。就在我以為生日當天將要如常獨自去登山望遠時，Sherry學姐已經超前佈署準備帶我去高樓層景觀餐廳吃美食。

「因為疫情，今年就只有我們兩個人相約，好嗎？」學姐主動為我慶生仍然溫柔客氣。

「其實我最喜歡這樣的用餐環境，兩個人可以邊吃邊聊，還能盡情說上體己話。」我說。

「吃完了我們再去餐酒館聽歌，那天的樂團是MVP，就是我們第一次喝完藥酒雞湯之後續攤聽歌的樂團。」熱情活潑的Sherry還是安排了整晚的行程，而且是特別有意義的活動。

那天我們姊妹倆從五點相聚，在霞光滿溢的城市一隅開始歡愉，有時話家常，有時滑手機，更多時間是彼此陪伴。這世上有個人願意關心我，願意在我生日這天暫時離開她的老公和女兒，陪伴我到深夜，彷彿女神恣意端持那金黃色的夕陽篝火，持續燃燒關愛，溫暖也照亮我整個心房。

即使因為疫情讓餐酒館人影寥落，也未嘗澆熄熱情。當耳邊響起快節奏的樂曲，兩人旋即站起身來跟著律動起舞，這是Sherry和我共同的默契，為樂當及時，詩歌舞同源，都是與美好的事物相遇，特別是今晚，更加珍惜。

歡樂時光總是過得特別快，不知不覺已是深夜。返家後依依不捨，在IG先用照片做紀錄，內心翻騰著各種生日祝福，回味起來都是甜蜜。這一夜，雖然只有兩個人，卻真正體驗到「簡單就是複雜的極致」。

我立即寫下：「好姐妹慶生，愈簡單愈美。」以茲紀念。

作者為大學講師、作家、廣播主持人，曾創下連兩年獲林榮三文學獎雙首獎記錄

照片來源：作者提供。

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