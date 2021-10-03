診間常見60、70歲的老人家，一進來就喊：「我的腰痛、腿又麻，晚上還會一抽一抽的痠麻痛，整晚睡不好，很折騰！」經過醫師診斷之後，多半發現有坐骨神經痛的問題。

●坐骨神經分布廣 脊椎老化影響大

骨科醫師劉大永表示，因為坐骨神經的分布範圍很廣，在腰椎部分，只要椎間盤突出壓到其中一條神經，或是老人家的脊椎隨著年老而退化狹窄，或是長骨刺壓迫到坐骨神經，都會感覺疼痛。

歸納起來，50歲以上的中老年人，常見脊椎退化或長年骨刺造成坐骨神經痛，年輕族群的坐骨神經痛，則多半因為姿勢不正確、運動不當、搬重物或是外傷導致椎間盤突出而造成。

●坐骨神經痛初期症狀像腰痛 痛麻感從腰部往下肢延伸

劉大永指出，坐骨神經痛的初期症狀很像腰痛，不過，隨著神經壓迫的程度加重，疼痛感會循序漸進往下肢延伸，像是臀部、大腿外側與後側、小腿外側、腳底板等部位，都會開始有疼痛感，大部分的病人都是當疼痛範圍擴大、坐立難安時，才會來就診。

此外，有些坐骨神經痛的患者初期會以為是「閃到腰」而不去理會，但是，閃到腰是腰椎附近肌肉拉傷，通常休息幾天就會好轉，但坐骨神經痛則不同，會以反覆腰痛或痠麻症狀來表現，若不積極處理，即使休息個幾天也不會好轉，反而會越來越嚴重。

●坐骨神經痛開刀與否 需視個別病況而定

要確認是否為坐骨神經痛，可藉由詢問病史、檢查神經傳導、照X光確診，然而，「醫生，我的坐骨神經痛到底要不要開刀？」這是坐骨神經痛的患者一定會詢問的問題。神經科醫師陳龍表示，要視病人的病況而定，目前常見的治療方式大致可以分為以下幾種：

1、口服藥物治療：口服消炎止痛藥物、肌肉鬆弛劑、抗憂鬱劑或抗顛癇藥物等，都能緩解病人的疼痛不適。

2、注射藥物治療：局部注射類固醇，可以有效止痛，但不能長期使用。

3、復健治療：局部熱療、電療、骨盆牽引、運動治療、針灸、推拿、拔罐、徒手整背、按摩等。

4、調整生活習慣：如果不調整生活習慣，包括站姿、坐姿、睡姿、搬東西的姿勢、工作姿勢等，那麼不管是口服或是注射治療的效果不會好。

另外，一些增強腹肌及背肌肌力的運動要加強，尤其是老人家，緩和持續的運動，或許可以擺脫坐骨神經痛。

5、手術治療：若症狀持續惡化，使用藥物及復健等保守療法仍無法緩解疼痛症狀時，就需專業的神經外科醫師評估神經學檢查與進一步核磁共振檢查，當神經根有明顯被壓迫時，例如已出現下肢無力、大小便失禁等症狀，就應考慮開刀處理，以免發生併發症。

(示意圖/常春月刊提供)

●長骨刺不等於坐骨神經痛 骨刺並不限於脊椎

「椎間盤突出」、「坐骨神經痛」、「骨刺」這三種病名，常被混為一談，三者雖然密切相關，但不完全相等。很多原因會造成坐骨神經痛，而椎間盤突出只是其中一種，另外，也並非所有的椎間盤突出都等於骨刺，只有少數人因時間久了，椎間盤鈣化才形成骨刺，那麼骨刺和坐骨神經痛有什麼關係呢？長骨刺就是坐骨神經痛嗎？

劉大永提及，民間常說的「長骨刺」，其實並不是正式的醫學名稱，不論是骨頭增生、骨頭週圍的贅生物、椎間盤突出等，只要壓到神經的物體就統稱為骨刺。

骨刺分為「軟骨刺」和「硬骨刺」，軟骨刺即是椎間盤突出，硬骨刺就是骨頭增生物，像是有些運動員長期投球、手肘的施力點就會長骨刺，骨刺並不限於脊椎部位，只要有骨頭的地方、使力不當，就可能增生小骨刺。

●脊椎退化膝蓋也受影響注意 這些族群要小心

為了避免脊椎提早退化，引發坐骨神經痛、膝蓋發炎等問題，陳龍提醒，坐著的時候腰椎與臀部呈90度，腰椎容易遭受擠壓，所以，坐著時腰椎的負荷比站著的時候來得大，若坐著且背又往前傾的話，腰椎的負荷會更大。

因此，坐著時應該使用靠背支撐住腰椎，才能減緩壓力，打電腦、坐著工作的人，每隔50分鐘至少要起身活動5分鐘，不管是拉拉筋、伸個懶腰，站起來走動走動都可以。

此外，搬重物的人，如搬家工、搬運工、建築工人等，因工作常需要扛重物，腰椎受力非常大，椎間盤容易突出、長骨刺而壓迫到坐骨神經；所以，常搬重物的人要注意正確的搬重物法，要蹲下去搬而不要彎腰去搬，或要穿著護腰工作，以減少腰椎的傷害。

而體重過重的胖胖一族，腰椎的負荷大，坐著的時候對坐骨神經的壓迫也較強，所以，維持適當的體重，對脊椎會比較好。

值得一提的是，平常沒運動的人，腰椎週圍的肌耐力不足，如果遇到不當外力或運動姿勢不正確的話，椎間盤就容易突出，久了長骨刺壓到坐骨神經，就會疼痛。所以，平日要靠運動來強化核心肌群，強化腰椎的保護力，才能間接保護坐骨神經的健康。

另外，還有嚴重的骨鬆症患者只要咳嗽或用力不當如提重物，就可能發生脊椎的壓迫性骨折，可能會壓迫到坐骨神經，甚至會影響行動力，造成臥床的嚴重後果，都得特別當心。